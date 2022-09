È polemica sulla foto di Mattarella insieme a Fedez e Chiara Ferragni. I due influencer infatti, hanno incontrato il Presidente della Repubblica a Monza, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Tantissimi i vip presenti per l’evento, da Fabio Rovazzi a Briatore, da Tomaso Trussardi a Ibrahimovic. Ma quando il cantante milanese e la stilista hanno visto il capo di Stato italiano non hanno saputo resistere alla tentazione e hanno deciso di chiedergli un selfie. “Un vero onore”, hanno scritto.

E naturalmente le critiche non sono mancate. Presenti al box Ferrari, Fedez, Chiara e Mattarella hanno fatto questa foto. Erano lì per un fugace in bocca al lupo prima. Il cantante ha scattato la foto e Chiara si è messa in posa sorridente, con degli occhiali da sole che non sono passati inosservati. “Con quegli occhiali vicino al presidente…”, scrive nei commenti un utente. Ma non è finita: “Gli occhiali da sole per fare la foto con il presidente della repubblica si potevano anche togliere, scrive un altro.

“Lui in realtà sta pensando soltanto che sarebbe dovuto essere già in pensione”, commenta ironicamente un altro. Ovviamente sono tantissimi anche i commenti positivi: “Bellissimi, siete stupendi”. La coppia di influencer milanesi è stata ospite speciale della scuderia Ferrari, che in occasione di questa giornata ha apportato cambiamenti sostanziali all’estetica delle rosse.

C’è da dire che la scelta della scuderia di Maranello non è stata casuale, il motivo speciale è proprio la celebrazione del centesimo anniversario del circuito di Monza sul quale nel 1933 (ancora sotto egida Alfa Romeo) vinse la sua prima corsa automobilistica.

Per questa ragione la squadra italiana ha scelto di celebrare lo speciale evento con un cambiamento cromatico (passando questa volta al giallo canarino) che di certo non passa inosservato. Naturalmente tutto è passato in secondo piano quando nel box sono arrivati Sergio Mattarella, Fedez e Chiara Ferragni.

