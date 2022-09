Giornata importante per Chiara Ferragni, infatti il figlio Leone ha iniziato la scuola. E per il primo giorno ha sfoderato una borsa molto costosa, il cui prezzo ha fatto strabiliare tutti. L’eleganza dell’imprenditrice digitale, accompagnata anche dall’inseparabile marito Fedez, è stata apprezzata da tutti i suoi follower ma gli occhi sono evidentemente caduti subito su quell’accessorio. Per il piccolo si tratta del suo secondo anno della scuola dell’infanzia, non avendo ancora compiuto cinque anni.

Dunque, Chiara Ferragni per il primo giorno di scuola del figlio Leone si è presentata con una meravigliosa borsa griffata e che ha un prezzo da urlo. Giorni fa lei si è affacciata anche fuori al balcone e lo ha fatto in intimo per sponsorizzare lo shooting della sua personalissima collezione. Sono stati innumerevoli coloro che hanno voluto lasciare un commento sotto questo post strepitoso dell’imprenditrice digitale. Nella didascalia si è lasciata andare ad un semplice messaggio: “Good morning from Rome. Wearing Intimissimi”.





Chiara Ferragni accompagna il figlio Leone a scuola con borsa di lusso: il prezzo

Per quanto riguarda Chiara Ferragni, ha dunque sfoggiato davanti al figlio Leone e a Fedez una borsa clamorosamente bella e lussuosa. Il prezzo ha lasciato tutti interdetti. Si è anche scoperto quanto spendono i Ferragnez per permettere al bimbo di frequentare questo istituto privato. L’iscrizione ammonterebbe a 2.800 euro per quanto concerne il primo anno e la retta è di 11mila euro ma può raggiungere 18.170 euro all’anno per la scuola secondaria. Ma andiamo adesso a soffermarsi sulla borsa.

Il sito Today ha poi rivelato cose interessanti sulla borsa di Chiara Ferragni. Infatti, è precisamente una Birkin d’Hermès in coccodrillo e sebbene il costo parta da 8mila euro, quella usata dall’imprenditrice digitale è molto più costosa. Siamo in presenza di un modello fatto con del pellame prezioso e quindi come minimo ha sborsato più di 150mila euro. Anche se ci sono dei modelli che costano fino a 300mila euro. Sta di fatto che ha scelto un accessorio che davvero in pochi hanno la possibilità di permettersi.

Questi alcuni dei commenti sotto il post di Chiara Ferragni: “Aiuto, Leone è cresciuto tantissimo”, “Buon inizio Leone”, “Pensa quando ti dirà mamma lasciami qui perché non voglio che mi vedano i miei amichetti”, “In bocca al lupo piccolo”, “Mi piace l’abbigliamento di Leone e anche quello del papà per il primo giorno di scuola. Quello di Chiara non tanto”.

