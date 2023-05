Uomini e Donne, puntata cancellata. Maria De Filippi e Mediaset continuano a macinare record su record. I programmi di Queen Mary sono una certezza per il Biscione come conferma la recente notizia sui clamorosi guadagni della Fascino, la società formata dalla conduttrice e dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Il dating show di Canale 5, in particolare, continua ad essere scelto da moltissimi telespettatori senza mostrare alcun segno di ‘vecchiaia’.

Ultimamente sugli scudi sono saliti Armando Incarnato, ripetutamente attaccato da Aurora Tropea per il suo comportamento ‘non trasparente’ con le donne frequentate a UeD. Il cavaliere napoletano è stato però difeso da Gianni Sperti, che a sua volta è stato vittimi di attacchi, insulti e minacce sui social. Grande caos attorno al trono di Nicole Santinelli che in tanti vorrebbero vedere sbattuta fuori dallo show. Ma per il pubblico ora arriva una brutta notizia.

Leggi anche: “Ci devi delle spiegazioni”. UeD, nuova segnalazione su Nicole: Maria vuole vederci chiaro





Uomini e Donne, puntata cancellata

Recentemente Maria De Filippi ha fatto sapere che, diversamente dagli altri anni, stavolta l’edizione di Uomini e Donne finirà in anticipo. TvBlog ha riportato che “Uomini e Donne vivrà la settimana prossima l’ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva“. Dunque le registrazioni dell’8 e 9 maggio potrebbero essere le ultime. Ma, notizia dell’ultima ora, un altro cambiamento riguarderà la giornata di lunedì 8 maggio.

Il pubblico, infatti, non potrà vedere Uomini e Donne lunedì 8 maggio. E questo per mancanza di nuove puntate. Un nuovo stop dopo gli appuntamenti saltati a causa della Festa della Liberazione lo scorso 25 aprile e per il ponte del Primo Maggio. Stavolta invece la puntata è stata cancellata perché non ci sono nuove puntate da trasmettere.

Il dating show è arrivato alla sua ultima settimana, quella in cui Nicole Santinelli e Luca Daffrè faranno le loro scelte. Lunedì 8 maggio gli affezionati spettatori di Uomini e Donne resteranno a bocca asciutta. Poi, dal 9 al 12, potranno scoprire le ultime dinamiche amorose e quelle conflittuali dei vari Armando, Aurora, Tina, Gemma e soci. Un’altra stagione si sta per concludere e come al solito le emozioni non mancheranno. Dulcis in fundo ci sarà spazio per uno speciale “Best of” con alcuni dei momenti top dell’edizione 2022/2023.

“Che fine ha fatto Paola”. La dama sparita da UeD. Ma ora arriva la notizia fuori dal programma