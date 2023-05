Ma che fine ha fatto Paola Ruocco di UeD? Negli ultimi giorni il pubblico di Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di notare l’assenza della dama nel parterre femminile. Dama che, tra l’altro, è stata una delle più chiacchierate di questa edizione del programma. Come dimenticare lo scontro di fuoco con Gemma Galgani di qualche puntata fa. Il 19 aprile scorso grandi tensioni in studio per il cavaliere Elio che, dopo essere uscito con entrambe ha detto di desiderare una donna “bella come Paola e gentile come Gemma”.

In quell’occasione la replica di Paola Ruocco all’affermazione di Elio a UeD ha fatto irritare la dama torinese al punto di alzarsi, avvicinarsi e minacciarla di strapparle “tutti i capelli”. “La verità è che lui vorrebbe una donna come me, perché gli piaccio io fisicamente, ma affamata come Gemma che gli si butta addosso”, la reazione alla frase incriminata di Elio.

Paola Ruocco “sparita da UeD”: che fine ha fatto

Paola Ruocco è stata subito ripresa da Gianni Sperti, secondo cui ha detto una cosa molto grave. Poi l’intervento a gamba tesa di Gemma che ha fatto discutere e non poco il pubblico di UeD: “Affamata di cosa? Parli tu che sei andata con Alessandro il primo giorno che lo hai conosciuto. Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere perché altrimenti ti strappo tutti i capelli”.

Ultimamente però, si diceva, la dama che è uscita con Elio non si è più vista nello studio di UeD. Cosa è successo? Ha deciso di abbandonare il programma o è solo un’assenza temporanea? A dare la risposta, come riporta il sito IsaeChia, è il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

“Mi avete scritto dopo aver notato l’assenza di Paola nelle ultime registrazioni. Paola attualmente sta approfondendo, al di fuori del programma, la conoscenza con Daniele, uno dei cavalieri. Il pubblico più attento sicuramente ricorderà che nel corso della puntata andata in onda il 26 aprile Elio era ripiombato sulla dama. Paola però aveva rifiutato le sue avances ammettendo di essere interessata a un’altra persona”. Mistero svelato, dunque.