Notizia importante e per certi versi inaspettata su Uomini e Donne. Maria De Filippi ha infatti preso una decisione che nessuno immaginava fino a poche settimane fa. Una vera e propria botta per il pubblico, dato che è stata disposta una chiusura repentina del dating show di Canale 5. E c’è grande curiosità per sapere cosa dirà ufficialmente la conduttrice televisiva, che per ora non ha dato conferme. Ma la fonte della news è decisamente parecchio attendibile.

Per Uomini e Donne la parola fine è ormai imminente. Maria De Filippi ci avrà pensato a lungo prima di prendere questa decisione, che potrebbe anche essere impopolare visto che i telespettatori amano alla follia questo programma. Ma c’è un motivo preciso dietro questa scelta di chiudere anzitempo la trasmissione. E tutti dovranno accettare questa presa di posizione di Queen Mary, che è una delle protagoniste assolute di Mediaset.

Leggi anche: “Le regole sono queste”. UeD, Maria De Filippi avverte lo studio: pronta a decisioni forti





Uomini e Donne, decisione Maria De Filippi: chiusura in anticipo

Il colpo di scena su Uomini e Donne è stato annunciato in anteprima dal sito TvBlog. Maria De Filippi ha assunto una decisione molto importante sul futuro prossimo del dating show e ora quindi assisteremo sicuramente a momenti rilevanti tra non molto. Nonostante la trasmissione normalmente abbia la sua naturale conclusione a fine maggio o addirittura nei primi giorni di giugno, stavolta è stato deciso diversamente.

TvBlog ha quindi rivelato nelle ultime ore su UeD: “Uomini e donne vivrà la settimana prossima l’ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva“. Domenica 7 e lunedì 8 maggio ci saranno delle registrazioni e potrebbero essere quelle conclusive. Chissà se ci saranno le scelte dei tronisti Luca e Nicole o se saranno prese altre decisioni. Svelato anche il motivo che avrebbe indotto la De Filippi ad anticipare i tempi di chiusura.

A quanto pare, Maria De Filippi ha necessità di fiondarsi completamente su Temptation Island in vista del ritorno della trasmissione nei mesi di giugno e luglio, dopo l’anno di stop del 2022. Al posto di UeD dovrebbe essere trasmessa Terra Amara con maggiori puntate.