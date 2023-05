Uomini e Donne, Maria De Filippi all’attacco delle dame: dopo giorni in cui è stata tirata in ballo la conduttrice ha deciso di dire la sua sul comportamento di alcune protagoniste in studio. A scatenare tutto, ancora una volta, Nicole Santinelli. Nicole che sta attraversando un momento particolarmente delicato, stretta tra le accuse di Tina Cipollari, Gianni Sperti e anche del pubblico che sembra crederle sempre di meno. “Per me lei e Andrea sono d’accordo, già stanno insieme o cmq lei le ha detto che sarà lui la scelta”.

“Ciò mi sembra abbastanza palese, anche Maria l’ha capito, per questo ha fatto quella famosa domanda ad Andrea, troppo convinto lui!!! Fermo restando cmq che Carlo o è un sottone come non si è mai visto un altro prima o è falso anche lui, perché altrimenti che lui non capisca è preoccupante e molto!!!! Non solo critiche, c’è anche infatti che la difende: “Nicole mi piace tantissimo, ha dei modi garbati”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi: “Basta insulti in studio”

E ancora: “è bella e non ostenta la sua bellezza; è superiore alle critiche inutili che provengono da persone di bassa statura morale, risponde in modo appropriato e dà validissime spiegazioni ai suoi corteggiatori e alle persone che chiedono spiegazioni del suo modo di agire”. Anche Maria De Filippi, tuttavia, aveva avuto dubbi sull’atteggiamento di Nicole.

Nicole che si è lamentata nel corso dell’ultima puntata. A quanto raccontano le registrazioni infatti la tronista è sbottata: “Le dame mi insultano dietro e a voce bassa, ridono sempre quando ci sono le mie esterne”, ha detto la protagonista del Trono Classico con la voce rotta dall’emozione. Parole dopo le quali in studio è sceso un silenzio di tomba. A parlare è stata solo Maria De Filippi che non ha avuto mezzi termini.

“Gli insulti non sono mai giustificati“, ha chiarito la conduttrice mentre le donne del cast cercavano di motivare perché si comportano in quel modo davanti alle telecamere. Parole che hanno riportato alla mente l’operazione pulizia portata avanti da Pier Silvio Berlusconi nel corso dell’ultima edizione del GF Vip e che tradotte possono suonare così: “basta comportamenti sopra le righe perché nessuno è al riparo”.