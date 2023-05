Uomini e Donne, il dubbio di Maria De Filippi è esploso durante la puntata di oggi: sulla tronista Nicole la conduttrice vuole vederci chiaro. Il nodo gira ancora al fatto che, secondo Roberta Di Padua (e molti fan del programma), Nicole non stia dicendo tutta la verità alla redazione. Scrive un fan: “Diciamola Tutta: secondo me a Nicole Carlo non interessa punto. Carlo ha capito di essere il terzo incomodo, ciò nonostante rimane in trasmissione a corteggiare Nicole”.



“Un po’ perché è molto interessato ma soprattutto perché a questo punto del gioco, visto che Nicole lo usa per far ingelosire Andrea, Carlo usa Nicole per rimanere in trasmissione anche con lo scopo di pubblicizzare la sua attività di personal training a Cinisello Balsamo. E dico BRAVO CARLO! FAI BENE”. Parole che somigliano a quelle pronunciate da Roberta Di Padua.

Leggi anche: “Esce ancora con lui”. UeD, Carla Velotti accusa il cavaliere, ma la risposta di quest’ultimo gela la dama





Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera Nicole Santinelli: “Hai già scelto?”



“Sta dicendo un sacco di ca**ate. No, te ne devi andare Carlo. Ti porterà avanti per molto tempo, ma lei pende dalle labbra di Andrea! Io non avevo sbagliato”. E nel discorso si è inserita anche la conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi che ha punto il dito dritto contro Nicole Santinelli. “Io sono qua e vedo due reazioni diverse. La proporzione tra il sorriso che tu fai ad Andrea e il bacio che tu dai a Carlo è enorme”.



Poi si è rivolta ai corteggiatori: “Tu Andrea stai dicendo di essere stato sicuro di lei? Il bacio non ti scompone più di tanto. Sto facendo vedere a Nicole le due reazioni diverse. A te (Carlo) danno fastidio due cose che rispetto a quello che dovrebbe dare fastidio a lui sono piccole. La complicità che senti con lei ti farebbe dire che lei bacia qualcuno tanto per?”.



A rispondere ci ha pensato Andrea: “Io sono così non mi vedrai mai dire che sono geloso, ho dimostrato tanto in questi tre mesi”. E Maria: “Ti comporti da uno che ha la certezza di essere la scelta”. Parole alle quali sono seguiti applausi scroscianti da parte del pubblico che ha raccolto la frecciata di Maria De Filippi.