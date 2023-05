Uomini e Donne, grandi liti in studio. Non è la prima volta che accade, ma stavolta le discussioni hanno caratterizzato la puntata di oggi, martedì 2 maggio. Parliamo in particolare del Trono Over. Già qualche giorno fa Tina Cipollari si era scontrata duramente con il cavaliere Elio. L’opinionista ha riempito l’uomo di insulti “Sei uno st****o, pezzo di m***a” e così via e quest’ultimo ha promesso provvedimenti legali nei confronti del noto personaggio tv.

Stavolta nella puntata è stato dato spazio a Gemma Galgani che ha qualche problema con l’ultima frequentazione. Dopo essere andata a ballare col corteggiatore Giuseppe in studio la dama ha ammesso che per lui prova solo un sentimento di amicizia. Ma è con Carla Velotti che lo studio si infiamma. La dama sta conoscendo un cavaliere che si sta dimostrando, per il suo modo di vedere le cose, maleducato e anche tirchio. I due non se le mandano a dire.

La lite tra Carla e il cavaliere Claudio

Claudio e Carla sono al centro dello studio, ma accanto a loro c’è anche Gabriella. La prima, che molti ricordano per essere stata l’ex corteggiatrice di Biagio Di Maro, accusa il cavaliere di comportarsi male con lei, di essere insensibile, maleducato e pure tirchio. Inoltre Carla pensa che Claudio sia interessato a Gabriella. Il cavaliere così sbotta: “È un continuo martellamento: e allora vai con Gabriella, esci con Gabriella… sì d’ora in poi esco con Gabriella!”.

A quel punto Carla esplode: “Ma chi se ne frega?! Sinceramente, ognuno ha quello che si merita nella vita”. Interviene anche Gabriella: “Ma in che senso? Stai calma e controlla quello che dici, non esiste che tu offendi le persone in questo modo”. Carla inoltre accusa Gabriella affermando che, mentre questa era a cena con Elio, ha inviato un messaggio a Claudio mancando di rispetto sia a Elio che a lei stessa.

Claudio nega e dichiara anzi che Carla è stata aggressiva. Ma interviene Maria De Filippi che ricorda come il fatto di aver sentito Gabriella mentre erano a cena con altri non è stato certo corretto. Inoltre la stessa Carla è venuta a sapere del messaggio perché è stato proprio lui a raccontarlo. Non è finita: colpo di scena, Claudio accusa Carla di sentire ancora Biagio Di Maro. Insomma, è un grande intrigo. Di nuovo la conduttrice deve intervenire. Che caos, escono con una e si sentono con l’altra, frequentano un cavaliere e si vedono ancora con un altro: ma possibile?

