Armando Incarnato sta per esplodere, il cavaliere di Uomini e Donne ora muove gli avvocati. Un’altra bomba dopo quella scoppiata su Tina, con il cavaliere Elio che aveva annunciato risposte legali davanti agli atteggiamenti, e soprattutto alle frasi, aggressivi dell’opinionista. Per Armando non è un bel periodo: dopo le accuse di avere un manager (smentite) erano arrivati duri confronti con Gianni Sperti prima (con cui i rapporti non sono mai stati buoni) e con Riccardo Guarnieri poi.



Un ‘teatrino’ secondo il pubblico di Uomini e Donne che ha scatenato feroci polemiche: “Che tristezza vedere che ormai la comanda Armando nel programma. Aurora ha fatto quello che vorremmo fare tutti noi, cioè togliersi sto individuo davanti. Pietoso che vanno tutti contro di lei ed addirittura applaudono quando Dario ha detto di voler chiudere, che vergogna”.

Uomini e Donne, Armando Incarnato pronto a denunciare gli haters



E ancora: “Ma di che stanno a parlare? Sto buffone ha sputato su OGNI donna con cui è uscito, per non parlare di tutti gli altri partecipanti, e ora si offende. Lui che ha sporcato per anni tutti ora dice che hanno sporcato lui. Ma chi crede a quello che dice sto pettegolo? Ma lasciatelo perdere e cominciate a fare un bel repulisti”. Tutto finito? C’è chi ci va ancora più duro.



“Sei una persona viscida, vergognati!!!!! Armadio ma chi ti credi di essere hai sempre sputtanato tutti quanti, hai fatto piangere tante persone è oramai le scenate che piangi, ti disperi ti fai vedere che te ne vuoi andare via ma sei sempre lì”. Parole che sono insulti veri e proprio ai quali Armando Incarnato ha dichiarato tolleranza zero: “Non sono responsabile di quello che scrivono gli altri, ma vi renderò responsabili delle vostre accuse”, ha scritto su Instagram.



E ancora: “Potete anche eliminare post e dichiarazioni, oramai è tardi. La legge non ammette ignoranza”, ha aggiunto ancora Armando che ha lasciato intendere di essere pronto a denunciare chiunque sia colpevole di atteggiamenti e commenti lesivi della sua persona: la bomba, insomma, è lanciata.