Finalmente il momento tanto atteso si è verificato nelle scorse ore. A Uomini e Donne il tronista Luca Daffrè ha dato il suo primo bacio e ora già si sogna ad occhi aperti. Infatti, i telespettatori sperano che ormai la scelta sia vicina, visto che lui avrebbe fatto capire benissimo il suo grande interesse nei confronti di questa corteggiatrice. Anche perché con le altre ragazze, con le quali ha fatto delle esterne, non è successa la stessa cosa. Quindi, la sua sarebbe stata una scelta ben definita.

Non è ancora stata comunicata la data per la sua scelta a Uomini e Donne, ma c’è chi è convinto che Luca Daffrè sia ormai prossimo a farla, dopo questo suo primo bacio molto importante. Nella registrazione del dating show di Maria De Filippi del 30 aprile sono successe anche altre cose, infatti il blogger Lorenzo Pugnaloni ha anche riferito che “non c’è stato un confronto tra Nicole (la tronista n.d.r.) e Carlo. Lei ha fatto l’esterna con il corteggiatore Andrea e si sono baciati”.

Uomini e Donne, per Luca Daffrè scatta il primo bacio

Entrando nei dettagli di quanto successo in studio a Uomini e Donne, sono state mostrate delle immagini di Luca Daffrè in esterna con alcune ragazze, ma solo con una di loro c’è stato il primo bacio. Pugnaloni ha scritto: “Luca ha fatto in totale tre esterne, una con Camilla ma non è scattato il bacio perché lui non ha voluto, lei ci ha provato più di una volta ma nulla. Con Alice soltanto un abbraccio, la corteggiatrice si è comunque confidata con lui sul suo passato difficile, un’esterna carina e molto emozionante”.

E poi è stato svelato il nome della corteggiatrice che ha avuto l’occasione di baciarlo: “Con Alessandra è scattato il bacio, lui è molto felice e contento dell’esterna e soprattutto del bacio perché dice che è stato molto voluto“. Sarebbe un indizio molto rilevante per il suo percorso, che lo porterà poi alla scelta definitiva. Non ha ancora capito chi vorrà che sia la fidanzata, ma questo momento romantico con la corteggiatrice potrebbe significare davvero tantissimo.

Uominiedonneclassicoevoer di Pugnaloni ha anche fornito qualche anticipazione sul trono over: “Armando sta uscendo con una ragazza nuova, i due dicono che si stanno trovando bene ed è scattato un breve battibecco con Gianni sulla questione del lavoro del cavaliere”.