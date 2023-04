Uomini e Donne, l’edizione 2022/2023 è destinata a passare alla storia come una delle più controverse: a finire nel calderone è, stavolta, Luca Daffrè; per il tronista arrivano infatti segnalazioni pesanti che non faranno dormire tranquilla Maria De Filippi. Quello che si è scoperto (a rivelare tutto è un’ex corteggiatrice) sembra confermare la tesi di tanti fan del programma che sui social hanno preso di mira il bellissimo tronista. Basta scorrere i commenti sulla pagina Instagram di Uomini e Donne per farsi un’idea.



“Puoi essere bello quanto vuoi, ma sto ragazzo lo vedo vuoto! Non trasmette nulla e ha la capacità di far sentire in disagio le ragazze, bocciato”. E ancora: “Ho trovato estremamente irrispettoso il comportamento di lui nei confronti delle ragazze. Non è semplice aprirsi nei primi momenti, ma lei ha cercato di farlo ed ha trovato, a mio parere, un muro che conclude frettolosamente e maleducatamente l’esterna”. Insomma, il biglietto da visita non è dei migliori.

Uomini e Donne, accuse a Luca Daffrè: “Sul trono per visibilità”



Nel corso della puntata andata in onda ieri, Daffrè ha eliminato un’altra corteggiatrice, Carmen. Quest’ultima prima di andare via ha asfaltato il tronista ricevendo l’applauso di molti telespettatori. “è vuoto come un sacchetto sto ragazzo e di sicuro non può stare con una donna. Non può stare con una donna che ragiona, usa la testa e il dialogo”.



“A lui va bene e piacciono le ragazzine che prende in giro e basta, difatti con lei non riusciva e l’ha eliminata”. Se Carmen ha usato toni duri, non meno morbida è stata Chiara che sparato a zero sul tronista di Uomini e Donne. “Sembra che Chiara voglia accusare Luca di essere in trasmissione per un altro scopo, che non è quello di trovare l’amore. Almeno questo è ciò che avrebbe dedotto lei”.



Sarebbe a Uomini e Donne solo per visibilità e meglio, secondo molto, farebbe a farsi da parte. Per ora Luca Daffrè non commenta ed è intenzionato a proseguire il suo percorso a Uomini e Donne. Luca Daffrè ha partecipato alla trasmissione di Maria de filippi in due ruoli: sia corteggiatore e tronista. Nel primo ruolo ha cercato di conquistare: Teresa Langella prima e Angela Nasti poi, non venendo scelto da nessuna delle due.