Luca Daffrè, il momento che tutti aspettavano. A Uomini e Donne grandi colpi di scena continuano a rimescolare le carte in ‘gioco’. Un trono che sta decisamente entusiasmando il pubblico quello di Luca che si è ritrovato davanti una nuova corteggiatrice, Alice, che sembra aver fatto vacillare tutte le sue certezze. Infatti il tronista decide di portare la ragazza in esterna e confessa di aver avuto qualche difficoltà nel riuscire a “stare al suo posto”. Un feeling quasi immediato tra i due che tutti hanno notato. E nel frattempo Alessandra ‘trema’.

Luca Daffrè porta in esterna Alice. L’uscita con la nuova corteggiatrice sembra aver rimescolato le carte. Infatti la ragazza sembra aver rapito il cuore del trentino per la sua “freschezza”. Insomma, creare i presupposti per un’esterna di forte ‘effetto’ era quasi un rischio preannunciato per chi come Alessandra ha temuto che tra i due potesse accadere qualcosa di più coinvolgente. Infatti sembra che il bacio sia stato sfiorato, ma Alice ha subito tentato una retromarcia: “Preferisco aspettare”, sono state le parole della corteggiatrice.

Luca Daffrè porta in esterna Alice: il gesto manda su tutte le furie Alessandra. Colpo di scena nello studio di UeD

Luca Daffrè dimentica Alessandra? Abbracci ed effusioni tra il tronista e la nuova corteggiatrice che non potevano che scuotere la pazienza di Alessandra: “Sto perdendo le parole, è tutto surreale…”. Davanti a un feeling tra i due, Alessandra confessa di aver provato fastidio ma non solo. A mandare su tutte le furie la corteggiatrice, anche l’atteggiamento di Luca che sembra non voler prendere una posizione quando Alessandra finisce nel mirino delle critiche da parte delle rivali presenti in studio. La situazione nel giro di poco si trasforma in un acceso e inevitabile confronto.

Da un lato, dunque, a emergere sono i dubbi di Luca Daffrè su Alessandra, e dall’altro le perplessità della corteggiatrice che ha lamentato di non essere più stata portata in esterna, e questo nonostante sia sempre apparsa tra le preferite del tronista trentino. Una situazione delicata che porta poi a una scelta che non fa altro che accendere ulteriormente gli animi: Luca decide di ballare con Alice proprio davanti agli occhi increduli tanto di Alessandra quanto persino della padrona di casa del dating show, Maria De Filippi.

In molti hanno intravisto nella decisione di Luca Daffrè l’intenzione di provocare Alessandra, mentre per altri l’interesse del ragazzo sembra essersi del tutto spostato verso Alice. Una situazione che verrà chiarita solo con i successivi ‘passi’ del tronista che nel frattempo ha deciso di eliminare una corteggiatrice, ovvero Alessia Spagnulo nel corso della puntata andata in onda venerdì 14 aprile: “Non mi aspettavo che mi eliminasse, considerando le parole dette, considerando il suo passato, pensavo tutt’altro. Questo suo inaspettato comportamento mi fa sembrare tutto molto costruito, proprio l’opposto di ciò che ha alluso sul mio conto”, sono state le parole di Alessia rilasciate in una recente intervista per Lollo Magazine.