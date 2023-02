Uomini e Donne, ufficializzato il nuovo tronista. A dare la notizia il sito Isa&Chia, che sul suo account social ha pubblicato alcune immagini del ‘provino’. Il nome è noto ai telespettatori del programma ma anche dei fan dell’Isola dei Famosi, perché lo scorso anno il nuovo tronista è stato uno dei naufraghi scelti da Ilary Blasi.

Dopo la notizia sul nuovo tronista, molti utenti si sono scagliati contro il dating show di Canale 5. “Sempre gli stessi mettono a cosa servono i casting se poi riciclano dal passato”, “Di male in peggio. Maria ha deciso di mettere fine al trono classico con la scelta di questi tronisti”, sono alcuni messaggi lasciati sul post di Isa&Chia.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Luca Daffrè

“Poi si lamentano che due troni su tre non arrivano alla fine. Ma scegliessero ragazzi normali invece di questi riciclati”, “Hanno un’originalità a questo uomini e donne. Sempre le stesse persone girano”, si legge ancora. Il nuovo tronista è infatti Luca Daffrè, prima come tentatore a Temptation Island e poi come corteggiatore a Uomini e Donne.

Nel programma di Maria De Filippi, il nuovo tronista Luca Daffrè è stato protagonista due volte, corteggiando due grandi protagoniste dello show come Teresa Langella e Angela Nasti. Lo scorso anno ha partecipato all’Isola dei Famosi ed è arrivato secondo alle spalle del vincitore, l’attore Nicolas Vaporidis.

