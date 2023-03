Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La notizia era stata data dal sito Isa&Chia, che sul suo account social aveva pubblicato alcune immagini del ‘provino’. Il nuovo tronista è infatti Luca Daffrè, prima come tentatore a Temptation Island e poi come corteggiatore a Uomini e Donne.

Nel programma di Maria De Filippi, il nuovo tronista Luca Daffrè è stato protagonista due volte, corteggiando due grandi protagoniste dello show come Teresa Langella e Angela Nasti. Lo scorso anno ha partecipato all’Isola dei Famosi ed è arrivato secondo alle spalle del vincitore, l’attore Nicolas Vaporidis.

Leggi anche: “Salta la scelta”. Caos a UeD, doccia gelata per Lavinia: la notizia più brutta per la tronista





Luca Daffré tronista, a Uomini e Donne centralini intasati per lui

Tante le ragazze accorse a corteggiare Luca Daffrè. Una cosa mai vista, dicono dallo studio del dating show di Canale 5. Alcuni parlano addirittura di ”centralini impazziti’‘ e una mole di ragazze che si propongono come corteggiatrici davvero imponente. La redazione di Uomini e Donne ha dovuto organizzare un nuovo modo per far conoscere le ragazze al corteggiatore.

A causa del grande numero di ragazze che hanno chiamato per corteggiare Luca Daffrè hanno dovuto far vedere al tronista una sorta di ‘pacchetto’ di cinquanta ragazze. Secondo quanto riportano alcuni giornali di gossip, pare che le aspiranti corteggiatrici siano addirittura mille. Dalla visione delle prima cinquanta ragazze, il tronista ne ha già scelte sette.

Con alcune di queste sette, Luca Daffrè ha già fatto delle esterne che ovviamente andranno in onda nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Tra queste c’è Alessandra, con la quale condivide la passione per il surf. Idue hanno infatti fatto l’esterna in la spiaggia e il tronista l’ha definita un’esterna dinamica. L’altra corteggiatrice con cui ha fatto l’esterna è Ilaria. Pare che Luca Daffrè sia già incantato dai suoi occhi azzurri.