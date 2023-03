Adesso la situazione a Uomini e Donne con la tronista Lavinia Mauro è davvero diventata molto complicata. E sta emergendo qualche notizia allarmante, che nemmeno il più pessimista dei telespettatori si aspettava. Ma le ultime anticipazioni sulla giovane sono molto negative e potrebbero rappresentare uno spartiacque decisivo. Un vero e proprio colpo di scena si è verificato davanti al pubblico e alla stessa Maria De Filippi, che non pensava di dover assistere ad un evento di questa dimensione.

Dunque, dopo la scelta di Federico Nicotera, uscito dal programma con Carola, si attendevano novità importanti a Uomini e Donne con Lavinia Mauro ormai prossima alla scelta. Invece è successo qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ovviamente nelle prossime registrazioni ci saranno altre notizie, ma allo stato attuale c’è grande preoccupazione intorno al percorso della giovane. Andiamo a vedere insieme cosa ha rivelato in anteprima il blogger Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, brutta notizia sulla tronista Lavinia Mauro

Quindi, nelle scorse ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e si è parlato di Lavinia Mauro. Questo quanto successo nella giornata del 19 marzo: “Un corteggiatore non si è presentato in studio dopo che nella registrazione ha ballato con l’altro e quindi è uscito dallo studio ed è andato in camerino. Lavinia lo ha raggiunto e si è messa a piangere dicendo che è stanca, che sia sempre lei a rincorrere lui. E oggi lui non c’era”. E vediamo chi dei due Alessio non si è recato nel parterre.

Chi non si è presentato è stato Alessio Corvino, ovvero il corteggiatore biondo. Questo quanto aggiunto dalla pagina Uominiedonneclassicoeover di Pugnaloni: “Lavinia ha detto che si aspettava che il biondo non si sarebbe presentato, conoscendo come è fatto, ma ci è rimasta molto male quando Maria le ha detto che non c’era. Lavinia ha precisato che prima delle segnalazioni lei era comunque in dirittura di arrivo per la scelta. A quel punto Campoli è intervenuto dicendo: ‘E se lui non torna che facciamo?’ E lei: ‘Vediamo’”.

A questo punto, secondo il sito Ultimenotizieflash, potrebbe anche non esserci proprio la scelta di Lavinia. Lei aspetterà le scuse di Alessio Corvino e, se non dovessero esserci, non lo andrà a richiamare. Il suo percorso potrebbe anche concludersi da single, con un un nulla di fatto.