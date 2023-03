Uomini e Donne, arriva una nuova dama per Riccardo Guarnieri: giovane e bellissima proverà di tutto per conquistare il cuore del cavaliere. Di Riccardo, 43 anni, in queste settimane si è parlato non poco. Il popolare cavaliere tarantino ci ha riprovato con Roberta Di Padua. Un amore finito male ma chissà che non possa sbocciare del resto Roberta cerca ancora l’uomo della sua vita. Poche settimane fa aveva detto: “A parte Alessandro, nel programma sono ferma da quattro mesi ma in generale e da aprile scorso che non frequento qualcuno”.



“Sinceramente io stessa mi chiedo ogni giorno come mai non riesca a trovare l’amore, e ancora la risposta non l’ho trovata (sorride). Forse sono una donna troppo indipendente, che pretende tanto e non si accontenta. Come donna mi sento più che realizzata: ho un figlio, un lavoro che amo moltissimo e ho trovato un equilibrio che mi fa stare bene”.

Uomini e Donne, arriva una nuova dama per Riccardo Guarnieri



“Un uomo che entra a far parte della mia vita deve farmi stare meglio di così e, soprattutto, non deve crearmi problemi”. Sulla possibilità di un ritorno di fiamme sono in pochi a credere anche perché per Riccardo Guarnieri è arrivata una nuova dama nello studio di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni lei si chiama Valentina, una nuova ragazza di 31 anni.



Negli ultimi tempi, Riccardo non ha avuto molte frequentazioni e le sue ultime esperienze all’interno del dating show di Canale 5 non sono andate per il meglio, proprio per questo alla fine il cavaliere ha voluto tentare una nuova “strada” e ha deciso di tenere la nuova dama, inaugurando la conoscenza con un bel ballo. Che sia la volta buona per dimenticare Ida Platano? Intanto pare che presto a Uomini e Donne ci saranno novità.



La conduttrice ha in mente dei cambiamenti per rendere sempre più interessante il format. Alcuni dei protagonisti più conosciuti e amati dal pubblico potrebbero dire addio a Uomini e Donne. Non si esclude, infatti, che alcuni dei volti noti della trasmissione pomeridiana di Canale 5 possano uscire di scena dallo show e lasciare spazio a delle new entry, pronte poi a mettersi in gioco anche nel corso della prossima edizione da settembre 2023.