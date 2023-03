Uomini e Donne si è fermato nella giornata di venerdì 17 marzo per lasciare spazio ad uno speciale di Amici 22 dedicato all’inizio del serale. Il popolare dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha lasciato momentaneamente il pubblico dopo la scelta di Federico Nicotera che ha deciso di uscire dallo studio con Carola. Tuttavia i fan di UeD non hanno nulla da temere perché il programma tornerà regolarmente in onda da lunedì 20 marzo con nuove puntate e tanti colpi di scena.

Alcuni dei quali riguardano delle scelte di Maria De Filippi. La conduttrice ha in mente dei cambiamenti per rendere sempre più interessante il format. Uomini e donne continua ad essere vincente dal punto di vista auditel: anche quest’anno la conduttrice è riuscita ad imporsi nella fascia del primo pomeriggio, ottenendo una media di spettatori che arriva a sfiorare la soglia dei tre milioni di spettatori e oltre il 27% di share. Numeri eccezionali per la trasmissione Mediaset che, tutti i giorni, riesce ad avere la meglio contro il diretto competitor in onda su Rai 1.

UeD, la rivoluzione di Maria De Filippi: a rischio Riccardo Guarnieri

Pertanto la conduttrice ha intenzione di apportare una serie di modifiche soprattutto al trono over. Alcuni dei protagonisti più conosciuti e amati dal pubblico potrebbero dire addio a Uomini e Donne. Non si esclude, infatti, che alcuni dei volti noti della trasmissione pomeridiana di Canale 5 possano uscire di scena dallo show e lasciare spazio a delle new entry, pronte poi a mettersi in gioco anche nel corso della prossima edizione da settembre 2023.

A rischio anche Riccardo Guarnieri: si tratta di uno dei volti storici del trono over di Uomini e Donne che per una serie di situazione non è riuscito a trovare una donna con cui stabilire un futuro al di fuori del programma condotto da Maria De Filippi. Insomma nell’ottica di un restyling potrebbe davvero saltare uno dei protagonisti assoluti del dating show che con le sue storie ha appassionato tantissimi spettatori. A rischio anche Roberta Di Padua e Armando Incarnato.

Nell’ottica di dare una svolta al parterre over Maria De Filippi potrebbe richiamare in studio vecchi volti che sono ormai assenti da un po’ di tempo. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Barbara De Santi (grande nemica di Gemma Galgani) che potrebbe decidere di cercare nuovamente l’amore così come ha fatto la dama Aurora. E si parla anche di Veronica Ursida, un altro volto molto dal pubblico del talk show, assente ormai da un po’ di stagioni.