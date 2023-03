Uomini e Donne, la notizia ha raggiunto i fan in queste ore: il programma si prende un pausa. Solo oggi è arrivata la messa in onda della scelta di Federico Nicotera salutata dai fan del programma con molto entusiasmo. Scrive un fan. “Se si sono scelti un motivo ci sarà! Si guarda sempre l’apparenza nn si va’ oltre! Una persona a volte mette uno scudo ma certamente Carola è una ragazza profonda e molto sensibile…l’unico suo difetto è quello di dire le cose che pensa in tempo reale”.



“E molto spesso viene fraintesa come arrogante ma credo che a Federico la ha colpito dal primo giorno come ha detto non vuole essere razionale ma usare il cuore x scegliere una volta x ciò che fa bene a lui! Belli cm il sole”. E ancora: “Sono molto felice per loro. Lei ha tempo di crescere e di imparare, non c’è nessuna fretta a diventare maturi, maturerà insieme a lui. La Alice non so se soffre perché è innamorata o soffre perché ha perso”.

Uomini e Donne, salta la puntata di venerdì 17 marzo: il motivo



“Visto che faceva la donna matura e equilibrata, la pupilla di Maria, Gianni e Tina, pensava di avere precedenza, ma al cuore non si comanda. Poi sono felice perché i bulli hanno perso”. Oggi non vedremo però alcun seguito, Uomini e Donne si ferma per la puntata del 17 marzo. La programmazione della rete ammiraglia Mediaset per venerdì 17 marzo (da lunedì tornerà tutto normale) prevede alle 14:45 la messa in onda di uno speciale di Amici 22 dedicato all’inizio del serale.



Serale che avrà tante novità. L’account ufficiale di Amici ha ufficializzato i nomi dei tre nuovi giudici che sostituiranno Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Si tratta del cantautore Cristiano Malgioglio, artista originale ed eclettico che ha collaborato con i più grandi nomi della musica italiana e composto canzoni come “Ancora, ancora, ancora” e “Testarda io”.



Al suo fianco ci saranno Giuseppe Giofrè, ballerino siciliano che ha trionfato nel programma nel 2011 e poi il cantante Michele Bravi. Quest’ultimo ha vinto l’edizione numero 7 di X-Factor, ha pubblicato tre album e ha partecipato per due volte come concorrente e una come ospite a Sanremo. Ad Amici ha già svolto il ruolo di tutor. Per quanto riguarda Cristiano Malgioglio non tutti sono felici della sua scelta.