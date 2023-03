A Uomini e Donne il momento della scelta è arrivato: come già si sapeva dalle anticipazioni Federico Nicotera ha scelto Carola e non Alice Barisciani. Una scelta non senza polemiche con la relazione di Alice che farà parlare a lungo. Tutto è iniziato quando Federico ha preso la parola. “Allora… Manco mi guardi negli occhi. Il nostro è stato un percorso… Ora non mi viene il discorso. Veramente intenso. Ho provato delle cose fortissime. Hai attirato subito la mia attenzione. Se mi guardi così non riesco”.



“Dicevo, piano piano ci siamo scoperti sempre di più. Sei stata il mio primo bacio qui dentro e ho pensato la modalità con cui ti sei fatta conoscere, standomi vicino. Quando ho avuto bisogno di una spalla su cui piangere, tu ci sei stata. Fin da subito mi ha colpito la tua maturità, forse anche il tuo capirmi troppo”. Dopo qualche attimo di silenzio Federico Nicotera ha poi ripreso.

Uomini e Donne, Federico Nicotera: schiaffo da Alice Barisciani



“Ho sempre cercato di fare le scelte giuste e nonostante tutti i tuoi mille pregi, il tuo cuore grande è quello che ho apprezzato di più. Questo percorso l’ho iniziato ricominciando da me, cercando di fare quello che mi faceva stare meglio. Non voglio che in nessun modo che pensi che tu abbia qualcosa di sbagliato. La scelta che devo fare oggi non può essere razionale. La mia scelta non puoi essere tu”.



A questo punto è arrivata la risposta di Alice Barisciani: “A posto, se posso spenderei due parole in generale. Ringrazio tutti quanti per come sono stata accolta, per le attenzioni che tutti ci date. Speravo in un finale migliore. Avevo questa convinzione di far stare bene in primis me e la persona che poteva stare al mio fianco. Non rinnego nulla, ma purtroppo a 26 anni è difficile pensare che sia quasi sbagliato che più dai e a volte meno riceve”.



“Questa è l’unica cosa che non considererò mai sbagliata. Ero preparata a questo ovviamente. Ho un’idea dell’amore ed è differente da quello che vedevo che lui cercava. Non giudico quello, però io cerco altro, voglio stare bene”. Federico ha poi provato ad abbracciare Alice, la quale rifiuta ogni saluto, affermando solo: “No ciao”.