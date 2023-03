Uomini e Donne, Gianni Sperti è abituato a stare sotto i riflettori e rispondere, sempre con classe, alle provocazioni. Solo poche settimane fa l’opinionista aveva scritto sui social: “Ascoltare l’opinione altrui, ragionarci sopra e cambiare idea, è sintomo di intelligenza ma, farsi condizionare dall’opinione altrui è sintomo di poca personalità. Non si può piacere a tutti soprattutto quando si ha il coraggio di esprimere il proprio pensiero senza paura delle conseguenze”.



“Continuerò ad essere me stesso. Mi sono svegliato così. Buongiorno a tutti”. La maggior parte delle chiacchiere che lo riguardano gravitano intorno alla sua vita personale. L’opinionista di Uomini e Donne è molto riservato e dopo il matrimonio con Paola Barale, durato quattro anni, non ha mai rivelato niente della sua vita sentimentale. Nel corso di una intervista rilasciata a Peter Gomez la Barale aveva svelato perché finì con Gianni Sperti. “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità”.

Leggi anche: “Gianni Sperti e altri due querelati”. UeD, la dama non ci ha visto più dopo la cacciata





Uomini e Donne, Gianni Sperti like ‘sospetto’ al personal trainer



Dopo quattro anni di matrimonio i due si sono lasciati e da allora la vita sentimentale e i presunti fidanzati di Gianni Sperti sono sempre stati avvolti da un alone di mistero. Come è mistero il suo orientamento sessuale, spesso motivo di gossip e domande anche da parte dei suoi fan. “Non so com’è nata questa voce. Quello che è certo è che per me non è un’offesa o una diminutio”.



“Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti”, aveva rivelato qualche tempo fa l’opinionista. Nelle ore scorse Gianni Sperti si è ritrovato al centro dell’attenzione tra i fan Twitter, dopo che qualcuno ha notato una serie di like a foto piccanti che il celebre opinionista ha messo ad un ragazzo.



“Ma cosa vogliono dire questi like di Gianni? Indaghiamo subito”, ha scritto un fan. Al quale la risposta l’ha data Blastingnews che ha raggiunto al telefono l’opinionista e chiesto spiegazioni. A domanda la risposta è arrivata subito: ‘I like a quelle foto piccanti? Sì, è un mio amico personal trainer. Non ho nessun problema“. Mistero risolto? C’è chi dice di no.