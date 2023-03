Uomini e Donne, c’è un giallo intorno a Federico Nicotera e Carola. Succede a pochi giorni dalla scelta ed in attesa della messa in onda, attesa il 17 marzo. Così mentre la trasmissione continua il suo corso e nuova polemiche travolgono i protagonisti del dating, prima tra tutti Tina Cipollari: pesantemente criticata sui social dai fan del programma. Tutto era nato quando Aurora Tropea, durante la sfilata, aveva dato un punteggio alto a uno dei cavalieri che si esibisce e che afferma di amare il programma.



Ne era nata nuna discussione che degenera al punto che Cipollari esclama un “Mi fai schifo come donna!”. Parole che erano state subito stigmatizzate dai fan. “Per quanto la signora Aurora non sia convincente, trovo le parole di Tina fuori luogo. Non si può permettere di dire a una persona che fa schifo come donna. Ma come si permette? Estremamente cafona e maleducata”, ha sbottato un utente sui social contro l’opinionista di Uomini e donne.

Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola spariti dopo la scelta



“Tina va cacciata fuori dal programma. Basta con questi suoi insulti alle donne, siamo stanche di vedere questo in tv”, ha scritto ancora un altro commentatore puntando il dito contro Cipollari. In attesa di quello che sarà il pubblico di Uomini e Donne si lascia andare ad alcune considerazioni su Federico Nicotera e Carola mentre arriva una bella notizia per Alice Barisciani, la non scelta del tronista.



Secondo a quanto riportato sulle pagine del sito Anticipazioni Tv, alla fine Maria De Filippi avrebbe realmente assunto Alice Barisciani. “L’ex corteggiatrice lavorerà dietro le quinte”, fanno sapere aggiungendo che probabilmente Alice verrà assunta come impiegata. In passato, ad esempio, era toccato all’ex tronista Teresa Cilia che per un periodo di tempo ha lavorato in redazione. Una bella rivincita.



Che non potrebbe essere l’unica: dopo infatti la notizia della scelta a Uomini e Donne Federico Nicotera e Carola sono spariti dai radar. Se da una parte tutto sembra nella norma, il regolamento della trasmissione di Maria De Filippi prevede che non possono pubblicare contenuti insieme sui social fino a quando non ci sarà la messa in onda della scelta in televisione, dall’altro c’è che nell’era dei social è difficile credere che nessuno li abbia beccati insieme.