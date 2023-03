Problemi in vista per Gianni Sperti a Uomini e Donne. Lo storico opinionista del programma di Maria De Filippi deve guardarsi le spalle perché c’è una persona, pronta a scippargli la poltrona. A svelare tutto è stato un ex volto proprio del dating show di Canale 5, che ha rilasciato un’intervista molto importante. Ha voluto rompere il silenzio su questa questione delicata, infatti ci sarebbe qualcuno che avrebbe voglia di lavorare al posto del pugliese, che in più di un’occasione si è scontrato con questo suo ‘rivale’.

Intanto, prima di dirvi tutto su Gianni Sperti e il suo futuro a Uomini e Donne, è emersa una notizia inaspettata sulla trasmissione. Pare che Maria De Filippi per la prossima stagione di Uomini e Donne sceglierà tronisti che abbiamo almeno 30 anni o oltre. Questa scelta sarebbe stata causata dai continui flop degli scorsi troni. Mentre per quanto riguardo il trono over, l’età delle persone scelte per parteciparvi si aggirerà intorno ai 50 anni, dunque verrà abbassata.

Uomini e Donne, Gianni Sperti perde il posto? L’ultima notizia

Proprio nell’ultimo periodo, nello studio di Uomini e Donne Gianni Sperti si è arrabbiato non poco con colui che adesso potrebbe rubargli il posto. Ovviamente non possiamo parlare di notizie ufficiali, anche perché Maria non si è esposta su questo discorso, ma un ex grande protagonista di UeD ha detto tutto durante la sua conversazione con un giornalista del settimanale Mio. Parole che stanno rimbombando con forza e che hanno lasciato di stucco i telespettatori, increduli dopo questa rivelazione.

A dire tutto è stato Sossio Aruta, il quale ritiene che Gianni Sperti stia rischiando seriamente di essere sostituito: “Armando Incarnato vuole il posto di Gianni Sperti“. Una confessione clamorosa, che apre a scenari inediti. Non sappiamo se il cavaliere di UeD vorrà rispondere a queste dichiarazioni del partner di Ursula Bennardo, ma intanto la bomba è stata lanciata e si attendono eventuali smentite. Fino a quel momento, il pubblico resterà col fiato sospeso così come l’ex ballerino tarantino.

Armando e Gianni non vanno per niente d’accordo, infatti l’opinionista è convinto che il cavaliere stia lì ormai per perdere tempo e che non abbia intenzione di fidanzarsi. Sui social Incarnato ha scritto nelle ultime ore: “E se il mondo di oggi non è più fatto di rose e fiori, è proprio perché non viviamo più seguendo i nostri cuori”.