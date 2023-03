A Uomini e Donne in questi giorni non si parla che di Federico Nicotera e Carola; la scelta, le critiche, la prima notte insieme: eppure qualcos’altro agita la pancia del programma, alcune critiche piovute in testa a Gianni Sperti da parte di un’ex volto molto noto. Cosa è successo? Tutto è partito da uno scambio di accuse tra l’opinionista Aurora Tropea, tornata in studio dopo l’esperienza di due anni fa, in cui senza troppi giri di parole l’ha accusata di aver parlato male del programma dopo averlo lasciato. Accuse rispedite al mittente.



Dopo qualche secondo Gianni ha ammesso di aver fatto confusione probabilmente: “Forse ricordo male, ma magari l’ha fatto lei e io pensavo fossi stata tu”. Non ha fatto il nome di una dama molto chiacchierata ma il riferimento a lei era palese, tanto che sui social sono iniziati a piovere commenti e neppure la diretta interessata ha potuto esimersi dal rispondere.

Uomini e Donne, Gianni Sperti attaccato da Veronica Ursida



Lei è l’ex corteggiatrice Veronica Ursida che ha avuto toni molto duri con Gianni in una storia su Instagram: “Fatevi una vita! Mamma mia! Siete pesanti! E voi che mi seguite sapete che mai ho parlato male del programma, anzi! Ma di certo di G. A. R. non ho stima e non mi piacciono come persone! Basta. PS: ma quanto vi manco! Ossessionati. Kiss”. Veronica, ha respinto le accuse al punto da dove erano arrivate.



Tuttavia non ha negato di aver parlato male di Gianni Sperti (le iniziali “G”, “A” e “R” starebbero proprio per Gianni, Armando e Riccardo), verso il quale ha rincarato la dose su Twitter dove ha scritto: “Gianni caro… ma ti manco forse? Per forza devi provare ad infangarmi, bah! Senza parole! L’invidia è una brutta bestia”. Veronica non è nuova a uscite del genere. Nei mesi scorsi aveva avuto toni duri con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri e Ida Platano.



Secondo lei Roberta sarebbe una calcolatrice: “sapeva bene come per poi rimanerci e fare sempre la prezzemolina delle varie coppie e situazioni. Non riesce a realizzare o a crearsi una sua strada. Niente, deve fare la scomoda. Mi dispiace per lei, arriva sempre al secondo posto. Questo è quello che sta sempre dimostrando, stessa storia, sempre in mezzo alle coppie. Assolutamente… piace a lei, bah! Penso sempre che sia pessima, come era quando l’ho lasciata, che era in trasmissione, la ritrovo, forse, leggermente peggiorata”.