Avevamo lasciato Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne protagonista di una furiosa lite con Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Un momento durissimo per il tronista che aveva capito di aver perso per sempre la dama bresciane e durante il quale erano volate parole grosse con tante polemiche cadute, anche su Ida. Scriveva un’utente: “Ida è stata patetica. Non credo che le dichiarazioni fatte da Riccardo siano così gravi da meritare una crisi isterica come quella avuta oggi in puntata, se sei felice vai avanti e te ne fotti di un’intervista”.



“Mette in discussione il tuo ruolo di madre se tu per prima ti senti di essere messa in discussione perché sei insicura non perché un’altra persona ti ci fa sentire quindi lavora su te stessa e impara a non addossare continuamente la colpa ad altri. Ha fatto sceneggiate che manco a 15 anni sinceramente avrei fatto, compreso quando così random si è alzata e ha baciato Alessandro dal nulla”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ci prova con Roberta Di Padua



E ancora: “Le giustificazioni di Maria sono state un tentativo pietoso di metterci una pezza sopra, altro che rassicurazioni da dare al tuo uomo, quando litighi con quel fuoco dentro col tuo ex solo un cieco non vedrebbe che c è ancora del sentimento, d irrisolto cara Ida non c è solo lui ma incomincia con fare un po’ di sana autocritica”. Un dolore che comunque aveva segnato Riccardo ora è pronto a ricominciare con la ex.



In base alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su instagram il popolare cavaliere tarantino ci ha riprovato con Roberta Di Padua. Un amore finito male ma chissà che non possa sbocciare del resto Roberta cerca ancora l’uomo della sua vita. Poche settimane fa aveva detto: “A parte Alessandro, nel programma sono ferma da quattro mesi ma in generale e da aprile scorso che non frequento qualcuno”.



“Sinceramente io stessa mi chiedo ogni giorno come mai non riesca a trovare l’amore, e ancora la risposta non l’ho trovata (sorride). Forse sono una donna troppo indipendente, che pretende tanto e non si accontenta. Come donna mi sento più che realizzata: ho un figlio, un lavoro che amo moltissimo e ho trovato un equilibrio che mi fa stare bene. Un uomo che entra a far parte della mia vita deve farmi stare meglio di così e, soprattutto, non deve crearmi problemi”.