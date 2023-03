Nella registrazione di Uomini e Donne del 7 marzo Federico Nicotera ha fatto la sua scelta, fidanzandosi con Carola. E ora si è saputo cosa Alice ha fatto, subito dopo aver appreso dal tronista di non essere colei che uscirà con lui dal dating show di Canale 5. E le parole che lei avrebbe detto al giovane resteranno impresse nella memoria del pubblico. Infatti, ci sarebbe stata una vera e propria bordata, molto probabilmente frutto dell’enorme delusione, dato che anche lei provava ormai dei forti sentimenti.

Intanto, sappiamo che a Uomini e Donne Federico Nicotera ha avuto il primo imprevisto dopo la sua scelta. A breve vi diremo tutto su Alice, ma con Carola ha avuto la prima incomprensione anche se non si è trattato di nulla di particolarmente serio. Dopo che si sono baciati e sono caduti in studio i classici petali, avrebbero dovuto scegliere la loro canzone rappresentativa. Ma non sono stati in grado di mettersi immediatamente d’accordo, anche se non conosciamo quale sia stato l’esito finale.

Uomini e Donne, Federico Nicotera e la scelta: Alice come ha reagito

La maggior parte delle anticipazioni su Uomini e Donne, Federico Nicotera e la sua scelta ricaduta su Carola è stata riferita dal blogger Lorenzo Pugnaloni. E su Alice ha voluto svelare qualche particolare in più, infatti ha ammesso che anche lei era davvero molto bella, vestita quindi in maniera esemplare. Ma ci ha pensato pure il sito Blastingnews a soffermarsi sulla reazione che la non scelta avrebbe avuto, infatti avrebbe fatto una dichiarazione che è sembrata essere una frecciata nei confronti del giovane tronista.

Sul social network Instagram Pugnaloni ha scritto: “Alice in tutto ciò ha detto che si aspettava di non essere la scelta, le tremava la voce dal pianto ed è andata via poi salutando sia Federico che Maria”. E in un’intervista a Blastingnews ha aggiunto: “Si aspettava questo verdetto finale e ha detto che merita un amore più grande e migliore“. E si sta anche spargendo una voce sempre più insistente, che riguarderebbe la ragazza, la quale potrebbe non salutare definitivamente la trasmissione Mediaset.

Ora ovviamente bisognerà aspettare i prossimi giorni per sapere con esattezza quando la puntata in questione sarà visibile su Canale 5. Il countdown è partito e il pubblico attende inoltre la scelta di Lavinia, che continua a tardare.