Stanno emergendo nuovi particolari dopo che a Uomini e Donne Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. Dopo tanti mesi trascorsi all’interno del programma di Maria De Filippi, il tronista ha deciso di uscire da lì insieme a Carola, lasciando tra lo sconforto l’altra corteggiatrice Alice. Un momento emozionante è stato vissuto dal pubblico presente in studio, mentre i telespettatori dovranno ancora pazientare un po’ prima di vedere le immagini che sono state registrate nella giornata del 7 marzo.

Ma adesso si è già saputo qualcosa di insolito. Dopo che a Uomini e Donne Federico Nicotera ha deciso di fare la sua scelta, con Carola che ha ovviamente risposto sì ed è diventata la sua fidanzata, è accaduto un episodio particolare. Una prima incomprensione tra i due, che dovrebbe essere stata risolta subito dopo. Comunque la gente da casa è divisa in due: c’è chi ha festeggiato questa scelta e chi invece ritiene che questa storia d’amore finirà molto presto, addirittura c’è chi parla di una durata solo fino alla prossima estate.

Uomini e Donne, Federico Nicotera dopo la scelta: cosa è successo con Carola

A rivelare altri dettagli su quanto successo a Uomini e Donne con Federico Nicotera protagonista della scelta è stato Lorenzo Pugnaloni. Nella prima mattinata di mercoledì 8 marzo ha pubblicato su Instagram altri retroscena sul tronista: “Carola e Federico durante l’esterna (vengono mostrate entrambe le corteggiatrici) hanno ballato. Lui ha regalato ad entrambe uno stesso portafortuna, ma non ha baciato nessuna delle due. In studio Federico ha regalato un pacco di caramelle a Maria (invece dei soliti fiori che di solito portano tutti i tronisti)”.

Poi il blogger di Uominiedonneclassicoeover ha aggiunto altro, riferendo anche di una piccola indecisione della neo coppia: “Carola era bellissima, capelli mossi e vestito bianco con spacco. Federico era vestito di blu e si vede un video, in cui è andato insieme a Lavinia a scegliere in negozio cosa indossare. Lui ne ha provati un sacco e lei consigliava. Ovviamente ci sono stati i petali e ovviamente c’è stato il bacio tra i due. Finito il momento dovevano decidere la canzone e non riuscivano a mettersi d’accordo su quale far partire“.

E a proposito dell’ultima registrazione di UeD, c’è stato anche un addio inaspettato. La dama Desdemona Balzano, dopo alcune segnalazioni arrivate alla redazione, è stata costretta a lasciare la trasmissione. Ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sull’accaduto.