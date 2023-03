Non è stata una registrazione molto facile l’ultima di Uomini e Donne, infatti una protagonista è stata cacciata da Maria De Filippi. Nella giornata di martedì 7 marzo c’è anche stata la meravigliosa scelta di Federico Nicotera, col tronista che ha deciso di uscire dal programma con la corteggiatrice Carola, come era stato ampiamente previsto da molti telespettatori. Delusione immensa per Alice, che comunque in cuor suo aveva ormai capito che non sarebbe diventata la fidanzata del ragazzo.

Ma non ci sono state solamente gioie a Uomini e Donne, infatti c’è stata anche questa protagonista che è stata inevitabilmente cacciata dal dating show per fatti che sembrerebbero abbastanza seri. A rilanciare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, il blogger della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, abile sempre a dare in anticipo tutte le informazioni riguardanti UeD. Infatti, era stato proprio lui a rivelare ufficialmente la scelta di Federico, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo lungo percorso.

Leggi anche: “Voglio uscire con te”. UeD, Federico ha scelto lei: la nuova coppia lascia lo studio tra gli applausi





Uomini e Donne, protagonista cacciata da Maria De Filippi

E questa decisione assunta a Uomini e Donne, con la protagonista cacciata, non è l’unica di questo genere nell’attuale stagione. Infatti, ci sono già stati duri provvedimenti in passato che hanno riguardato in particolar modo la dama Pinuccia e il cavaliere Biagio, che non fanno più parte del parterre. Mentre Ida Platano ha abbandonato la trasmissione per una motivazione ben più lieta, infatti si è fidanzata ufficialmente con Alessandro Vicinanza, con il quale la relazione procede a gonfie vele.

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è stata mandata via la dama Desdemona Balzano, che aveva attirato le attenzioni di Armando Incarnato. Quest’ultimo si era però reso subito conto che non andassero d’accordo caratterialmente e aveva preferito non approfondire il rapporto. Questo l’annuncio del blogger: “Gran parte del Trono Over è stata occupata da Desdemona, che ha lasciato il programma dopo delle segnalazioni“.

Come riferito dal sito Chiecosa.it, Desdemona ha 51 anni e lavora come digital creator. Ha una figlia e aveva l’obiettivo di trovare l’uomo ideale a Uomini e Donne. Non sappiamo cosa sia successo, ma queste segnalazioni sarebbero state importanti e lei non ha potuto fare altro che lasciare il programma.