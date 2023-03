“Voglio uscire con te”. UeD, Federico ha scelto lei: la nuova coppia lascia lo studio tra gli applausi

UeD, Federico Nicotera ha fatto la sua scelta. Il percorso del tronista nel dating show è stato ricco di colpi di scena. Per molto tempo il giovane è stato combattuto tra il desiderio di frequentare Alice e quello di scegliere Carola. La scelta ha vissuto momenti di tensione, come quando il tronista ha dichiarato: “Non riesco proprio a trovare empatia con Alice, la vedo troppo costruita pure quando piange (senza lacrime, ma con la mimica del pianto”.

Proprio negli ultimi giorni ci si aspettava una decisione definitiva da parte di Federico Nicotera, ma le ultime indicazioni non erano state chiarificatrici, tutt’altro. A sorpresa, infatti, ieri non c’è stata nessuna scelta di Federico, ma non per una sua decisione personale. Lui nonché Carola e Alice erano proprio assenti, quindi non era in programma questo momento. Adesso, invece, sembra che il capitolo finale di questa lunga storia sia stato scritto.

Federico Nicotera ha fatto la sua scelta

Proprio in una delle ultime puntata Carola Carpanelli aveva scritto a Federico Nicotera una emozionante lettera d’amore. Pochi giorni fa, però, la stessa corteggiatrice, che nel corso del dating ha avuto diversi scontri con il tronista, aveva lasciato lo studio. Tutti pensavano a quel punto che la scelta di Federico ricadesse su Alice. Ma così non è stato.

Il tronista ha avuto sempre molti dubbi e fino all’ultimo ha voluto rimandare la scelta definitiva. Nella giornata di oggi, però, la decisione è stata presa. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, Federico Nicotera ha scelto Carola. Nella story pubblicata dall’esperto di gossip e tv si legge: “Federico ha scelto Carola e lei gli ha detto di sì”.

Insomma, dopo tanta attesa Federico ha scelto Carola. D’altra parte alcuni segnali c’erano già stati. Frequenti gli scontri tra i due, ma forse proprio questa conflittualità nascondeva una grande attrazione trra l’uno e l’altra. Staremo a vedere se, dopo essere usciti dal programma, i due riusciranno a trovare un equilibrio e rendere la loro frequentazione una bella storia d’amore come tutti sperano.

