Da ore il pubblico non aspettava che notizie su Uomini e Donne e soprattutto sulla scelta di Federico Nicotera, prevista per il pomeriggio di lunedì 6 marzo. Come ben sapete, le puntate del dating show di Maria De Filippi sono registrate e si era appreso che la parola fine sul percorso del tronista fosse ormai imminente. E in serata il blogger Lorenzo Pugnaloni, tramite la sua pagina social Uominiedonneclassicoeover, ha riferito ciò che è accaduto in studio davanti a tanti spettatori presenti.

Nel parterre di Uomini e Donne tutte le attenzioni erano rivolte alla scelta di Federico Nicotera ed è successo qualcosa di clamoroso e inatteso. Ma parlando prima degli altri protagonisti, ecco cosa è emerso dall’ultima registrazione: “Assente il nuovo tronista Luca. Lavinia alla fine della scorsa registrazione è andata da Alessio il moro, che si era arrabbiato moltissimo per l’esterna che lei ha organizzato all’altro Alessio…Successivamente lei organizza un’esterna per il moro che però non si presenta”.

Uomini e Donne, la notizia sulla scelta di Federico Nicotera

A breve vi riferiremo ciò che è successo a Uomini e Donne, con la news inaspettata inerente la scelta di Federico Nicotera tra le corteggiatrici Alice e Carola, ma c’è anche dell’altro di altrettanto rilevante e riguarda il Trono Over, come scritto da Pugnaloni: “Si parte da Gemma che si è vista diverse volte con Silvio, ma si è lamentata perché lui ha un linguaggio troppo colorito a livello sessuale… Si è discusso perché lui le ha chiesto che doveva leccargli le ascelle”. Ma torniamo al bellissimo tronista di UeD.

A sorpresa non c’è stata nessuna scelta di Federico, ma non per una sua decisione personale. Lui nonché Carola e Alice erano proprio assenti, quindi non era in programma questo momento. E Uominiedonneclassicoeover ha precisato: “A questo punto si spera che la scelta venga registrata domani (7 marzo n.d.r.). Non penso non si parli più di lui, no?”. Quindi, non resta che attendere ancora qualche ora, prima di capire chi diventerà la nuova fidanzata di Federico. Ovviamente il pubblico ha reagito male a questa mancata scelta.

I telespettatori erano ormai sicuri che si sarebbe materializzata la scelta di Federico Nicotera, invece l’ennesimo colpo di scena ha ritardato questa decisione. Ricordiamo che la stessa era già stata rinviata precedentemente per la morte di Maurizio Costanzo.