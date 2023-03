Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera è una passo: ma proprio nel giorno in cui il programma di Maria De Filippi torna in studio dopo il lutto per la morte di Maurizio Costanzo, emergono dubbi su Carola. A sollevarli son gli spettatori sotto l’occhio dei quali le ultime uscite della bionda corteggiatrice sono passate. La lettera di Carola non è piaciuta. Scrive un’utente: “Adesso dico la mia una volta per tutte. Federico è stato imbarazzante durante questo trono. Ha aspettato la lettera per annunciare la scelta; ha aspettato l’unico vero passo di Carola nei suoi confronti per poter giustificare questa scelta”.



“Se, e dico se, questa lettera non fosse mai arrivata allora forse avrebbe propeso per Alice. Sarebbe andato sul “sicuro”. Veramente di cattivo gusto e contro tutto quello che aveva dichiarato inizialmente. Mesi e mesi di prese per il culo nei confronti di sta povera crista che per presentarsi in trasmissione da lui ha anche perso il lavoro (l’ha palesemente illusa). Che la scelta fosse Carola si sapeva già dalla loro prima esterna. Vediamo se mi sbaglio”.

Uomini e Donne, scelta di Federico Nicotera: dubbi su Carola



“Carola sta fingendo, è interessata in primis alla visibilità e alla popolarità“, ha scritto un fan di Uomini e donne sui social puntando il dito contro la giovane corteggiatrice. “È chiaro che Federico sceglierà Carola ma dureranno pochissimo insieme. Lei è una bambina ed è interessata alla popolarità. Tra Carola e Federico durerà pochissimo: tra i due c’è grande attrazione ma non andranno oltre un mese di frequentazione fuori dallo studio tv”.



“Federico vuole Carola ma si pentirà presto della sua scelta e di essersi lasciato scappare via Alice”, ha scritto ancora qualcun altro. Ma sono tanti anche quelli che la difendono: “Strano abbiano riconosciuto che sia stata una bella lettera, di solito il passatempo preferito delle persone in studio è attaccare Carola come se fosse la persona peggiore sulla faccia della terra”.

“Carola per sei mesi è stata portata all’esasperazione da chiunque. È stata messa in dubbio la sua persona, i suoi principi, la sua onestà e addirittura la sua vita. Nonostante tutto è sempre tornata ed è sempre rimasta. Grande forza e forte sentimento. Alice incommentabile che sempre al centro dell’attenzione deve stare”. Alla scelta manca sempre meno.