A Uomini e Donne la scelta di Federico Nicotera si sta avvicinando a grandi passi; secondo le anticipazioni sarebbe questione di giorni con il tronista che avrebbe già scelto. Un trono, quello di Nicotera, particolarmente divisivo che ha sollevato la nascita di due fazioni: da una parte chi sostiene Alice dall’altra chi non ha mai smesso di incitare Carola dal primo giorno. Tra le due preponderante sembra quella dei sostenitori di Carola. “Non riesco proprio a trovare empatia con Alice, la vedo troppo costruita pure quando piange (senza lacrime, ma con la mimica del pianto)”.



“Niente, la trovo finta. Magari mi sbaglio completamente, ma criticava e definiva Carola come una che “piagne sempre”, non mi sembra lei faccia diversamente. Lo studio invece sembra convinto del contrario. Chissà”. Dalle critiche non è risparmiato Federico e la produzione. Scrive un’utente sulla pagina Instagram di Uomini e Donne senza peli sulla lingua.

Uomini e Donne, Federico Nicotera pronto alla scelta



“La scelta sarà sicuramente Alice, scelta pilotata da tutti e secondo me lui non avrà il coraggio di scegliere Carola che rispetto ad Alice è una ragazza vera, con sentimenti sinceri, sceglierà la lagna perché piace alla De Fy, agli opinionisti, allo studio, sceglierà Alice perché sta a Roma, lavorerà con la Queen Mary, lui sta a Roma ed insieme si faranno 2 palle enormi e lui si farà la sua vecchiaia già da ora, tranne i momenti in cui non sbroccheranno urlando e lei gli dirà una 20ina di parolacce e verrà fuori per quello che è”.



In attesa di quello che succederà Federico ha fatto delle anticipazioni sul suo futuro prossimi. “Con la ragazza con cui uscirò da Uomini e donne non voglio proseguire una conoscenza ma iniziare una storia importante”, ha dichiarato Federico confermando così di avere le idee molto chiare sul suo futuro sentimentale fuori dallo studio del talk show Mediaset. Insomma la scelta sulla corteggiatrice ha una finalità precisa.



Chissà che Federico sceglierà Alice o se avrà deciso di perdonare Carola che era stata infatti beccata all’interno di un locale con un ragazzo. A rilanciare il gossip era stata Deianira Marzano, a spegnerlo la diretta interessata con delle frasi inequivocabili. “Ovviamente mi spiace soprattutto per una persona a cui ho già fatto arrivare un messaggio”, aveva esordito Carola nel suo messaggio social confermando così di aver messo già al corrente dei fatti Federico.