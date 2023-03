“No, non è lei la scelta”. Bomba a UeD, l’annuncio su Federico Nicotera arriva all’improvviso

Arrivano importanti notizie e precisazioni su Uomini e Donne e soprattutto su Federico Nicotera. Occhi puntati sulla sua scelta, che tiene col fiato sospeso moltissimi telespettatori. Era prevista nei giorni scorsi, ma poi l’improvvisa morte di Maurizio Costanzo ha ovviamente fatto saltare tutti i piani e per rispetto di Maria De Filippi Mediaset ha deciso di sospendere le registrazioni del dating show, così come la messa in onda delle puntate già registrate e anche Amici 22 e C’è posta per te.

Ora, però, l’informatissimo blogger Lorenzo Pugnaloni ha fornito una comunicazione molto rilevante su Uomini e Donne e Federico Nicotera. Si sono diffuse delle voci sulla sua scelta, infatti ormai stava circolando con insistenza che ci fosse già stata la decisione del tronista, tenuto a scegliere tra le corteggiatrici Carola e Alice. Il percorso nella trasmissione di Canale 5 è stato lungo ed estenuante, ma ora siamo arrivati ai titoli di coda. Vediamo cosa era uscito fuori e cosa è stato rivelato nelle ultime ore.

Uomini e Donne, Federico Nicotera e la scelta: l’ultima notizia

C’è stata una sorta di incomprensione da parte degli utenti, che non hanno compreso il post pubblicato su Uominiedonneclassicoeover da parte di Pugnaloni. Soffermandosi su Uomini e Donne e sul tronista Federico Nicotera, in vista della scelta finale, ha deciso di mostrare un bellissimo abbraccio tra lui e la corteggiatrice Carola. Quindi, in tanti hanno cominciato a scrivere che la bellissima ragazza sarebbe diventata ufficialmente la sua nuova fidanzata. Ma ora il blogger ha chiarito tutta la vicenda.

Quella foto dell’abbraccio tra Federico e Carola non faceva riferimento ad alcuna registrazione, quindi non era affatto il momento della scelta, ma semplicemente era un gesto compiuto nelle scorse settimane nello studio di Uomini e Donne. Pugnaloni ha quindi detto: “Sotto questa storia molti di voi mi hanno scritto: ‘Ma allora ha scelto’. No raga, la registrazione è lunedì. -2 ca***”. Quindi, è confermatissima la data del 6 marzo come quella della scelta ed è ancora impossibile stabilire quale sia la sua intenzione definitiva.

Occorre ancora pazientare qualche ora e poi conosceremo definitivamente la scelta di Federico. Il pubblico, come spesso accade, è ovviamente spaccato in due: c’è chi vorrebbe al suo fianco Carola e chi preferirebbe che fosse Alice la sua partner.