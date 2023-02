Uomini e Donne, la corteggiatrice Alice Barisciani rompe il silenzio a pochi giorni dalla scelta di Federico Nicotera; parole che dicono molto più di quanto la realtà della cose sembrerebbe confermare. Nei giorni scorsi Federico è stato aspramente criticato per i modi tenuti nei confronti di Carola tanto che anche la stessa corteggiatrice aveva alzato la voce. “Devo venire qua per essere trattata così? Ho pensato che non sto più qui. Ho un’idea su come voglio essere trattata dalla persona con cui voglio stare”.



E ancora: “Guarda adesso, dici che quello che faccio lo faccio per quello che leggo. Io non credo alle parole che dici. Quindi non voglio rimanere. Non mi piace come ti rivolgi a me. È l’arroganza, il tuo modo di fare. Io ti rispondo così quando tu fai così con me. Tu invece in base a come ti svegli la mattina tratti le persone. Evidentemente abbiamo una percezione diversa delle cose”.

Uomini e Donne, Alice Barisciani attacca Federico Nicotera



Federico era riuscito poi a trattenere Carola tanto che è iniziata a girare forte la voce che alla fine sarà lei la scelta. Un mistero che sarà risolto nei prossimi giorni mentre arriva la frecciata di Alice che sui social ha postato storia che non è passata inosservata tra i fan social del talk show di Maria De Filippi. “Sai qual è il paradosso di quelli che hanno il cuore grande? Per riempirlo bastano piccole cose”, è la frase contenuta nel video social postato da Alice tra le storie del suo account Instagram.



Alice, insomma, non nutrirebbe particolari speranze di diventare la fidanzata di Federico. Tanti i commenti in suo sostegno. “Carola ormai è diventata la “cocca” di Maria, si vede da come la tratta, da come cerca di spiegare le sue emozioni, “Perché ti vien da piangere Carola?” Mentre con Alice è fredda e distaccata. Sta cosa si nota troppo”.



E ancora: “State offendendo una ragazza giovane, dove purtroppo ha perso il lavoro per stare con Federico e invece Carola cosa fa tutto io tempo prende e lascia lo studio per fare il suo show. Se siete con Carola bravi state dalla sua parte ma non toccate Alice, una ragazza troppo buona e brava”.