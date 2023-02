Uomini e Donne, anticipazione sulle prossime puntate che dovrebbero portare Federico Nicotera alla scelta; quando? Non si sa visto che pare che nel corso delle passate registrazioni Federico non si sia presentato in studio con i fan che hanno chiesto subito spiegazioni. Per Federico non sono stati semplici gli ultimi giorni. L’ex corteggiatrice Martina Grado ha infatti un messaggio a Federico Nicotera. “Sta tirando troppo la corda, ha fatto giochini dei balli con entrambe”.



“Prenderà una legnata atomica perché credo sia stato eccessivamente egoista, se lo fosse stato un po’ meno probabilmente non sarebbero arrivate a questi limiti. Queste due povere ragazze sono esauste e sfinite. Le loro esplosioni sono tutte lecite”. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto Carola ha deciso di rimanere in studio.

Uomini e Donne, Federico Nicotera assente in studio



Non senza polemiche, scrive un utente: “Comunque questa logica per cui se tu non metti al primo posto un’altra persona rispetto al tuo benessere mentale e alla tua serenità è una narrazione terribile: “ah, eretica, te ne vai perché stai male? Allora non te ne frega niente!” Ma che significa?!?!”. Commento, questo, che riguarda Carola. Ma non mancano dure considerazioni su Alice.



Scrive un’altra utente: “Alice è la peggiore corteggiatrice passata da uomini e donne. La più paravento e indisponente tra tutte. Ha cambiato 27 personalità in base all’aria che tirava, ha la capacità di allisciarsi la gente con quell’atteggiamento da Maria Goretti che nasconde una cattiveria e un’invidia che solo una donna disperata può avere”.



E ancora: “La capacità di stare zitti, di non infierire e di essere solidale con un’altra donna che oggettivamente ha ragione non è da tutte, è solo per le persone intelligenti”. Intanto, come detto, Federico non si è presentato in studio. Un’assenza che non è passata inosservata ma che sembra legata a motivi personali.