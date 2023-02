Uomini e Donne, manca poco alla scelta di Federico Nicotera ed ecco che arriva il clamoroso spoiler (almeno così sembrerebbe) di Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando Carola ha preso la parola durante la puntata di oggi. “Devo venire qua per essere trattata così? Ho pensato che non sto più qui. Ho un’idea su come voglio essere trattata dalla persona con cui voglio stare. Guarda adesso, dici che quello che faccio lo faccio per quello che leggo. Io non credo alle parole che dici”.



“Quindi non voglio rimanere. Non mi piace come ti rivolgi a me. È l’arroganza, il tuo modo di fare. Io ti rispondo così quando tu fai così con me. Tu invece in base a come ti svegli la mattina tratti le persone. Evidentemente abbiamo una percezione diversa delle cose”. Parole alle quali Federico aveva replicato immeditamente.

Uomini e Donne, spoiler in diretta sulla scelta di Federico Nicotera?



“Devi smetterla di dire che ti tratto male. Tu guardi il web, stai facendo questa scena perché la gente fuori ti dice di non tornare. Pensa che sono scemo, avevo anche pensato di farle una sorpresa. Lei fa quello che dice il web. Tutto quello che ti riportano su Twitter lo fai”. Poi è stata la volta di Alice di intervenire.

“Penso che sia troppo assurdo. Lei dice che Federico non ha mai dimostrato niente per lei, ma è da mesi che le corre dietro. Ci sono quelle attenzioni che lui in qualche modo ti ha fatto arrivare”.

“Tu al mio posto non saresti solo seduta qua. Tu guardi molto il web e quello che dice. La dimostrazione è che non sai che rispondere. Io non mi voglio mettere contro di lui, non voglio distruggere la nostra stabilità. Ma se lei si sta comportando così è perché tu glielo hai sempre permesso” A questo punto, interviene Maria De Filippi, la quale cerca di capire cosa sta passando per la sua testa: “Il problema è che vai cercando consenso su di te”.

“Lui ti sta mettendo in fila a tutto, se a lui non interessassi non ti direbbe queste cose. Sì ok, benissimo, non ti senti bene. Lui continua a dirti questo, questo e questo. Tu non ti rassereni mai. Non va mai bene quello che lui ti dice. Come se tu fossi sorda, continui come un mulo. Se ci tengo a una persona, dovrei essere sollevata e contenta. Tu no, perché? Te lo sta dicendo per mezz’ora, quella disperata dovrebbe essere Alice. Ti sembra il tipo che vuole che tu rimanga per averne due alla fine? Qual è l’interesse se non sei tu?! Poi per il web, ci sta, è normale. Ma è un peccato”.