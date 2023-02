Uomini e Donne, durissimo scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Maria De Filippi è dovuta intervenire. Accuse pesantissime quella di Riccardo che hanno trovato però la risposta di Alessandro Vicinanza: “Farmi chiamare immaturo da uno che abita ancora con sua madre non lo accetto. Gloria se n’è andata? Ha fatto bene. Non ti permettere di nominare più la mia compagna e di giudicare il suo ruolo di madre sui giornali”. “Ora ti prendo a calci in cu*o”, la risposta di Guarnieri frenato subito da Maria de Filippi.



In gioco, poi, è entrata Ida Platano: “Manchi di rispetto a me, al mio compagno e a mio figlio”. Poi l’acuto vergognoso di Riccardo: “Tu sei il mio scarto, vergognati, hai sputato su 5 anni di storia, vergognati”. Ida non ci ha visto più, si è alzata e faccia a faccia con il suo ex gli ha urlato contro: “Hai cattiveria e rancore represso. Non sei risolto! Non mi nominare più. Poveraccio a chi? Guardati, irrisolto, sei irrisolto e non ti azzardare a dare del poveraccio al mio uomo”.

Uomini e Donne, vergognoso scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano



“L’ho sognato per anni di sentire queste cose da te, hai finto un amore che non è mai esistito”, le ultime parole di Riccardo prima che Maria richiamasse l’ordine. Stavolta nessuno salva Riccardo: “Premetto che Ida non mi sta proprio simpatica ma oggi Riccardo ha superato ogni limite. Cafone maleducato. Mi chiedo cosa fa ancora lì e come mai Maria nonostante la sua maleducazione non lo abbia ancora cacciato”.



Ma c’è anche chi attacca Ida: “Ida è stata patetica. Non credo che le dichiarazioni fatte da Riccardo siano così gravi da meritare una crisi isterica come quella avuta oggi in puntata, se sei felice vai avanti e te ne fotti di un’intervista. Mette in discussione il tuo ruolo di madre se tu per prima ti senti di essere messa in discussione perché sei insicura non perché un’altra persona ti ci fa sentire quindi lavora su te stessa e impara a non addossare continuamente la colpa ad altri”.



“Ha fatto sceneggiate che manco a 15 anni sinceramente avrei fatto, compreso quando così random si è alzata e ha baciato Alessandro dal nulla. Le giustificazioni di Maria sono state un tentativo pietoso di metterci una pezza sopra, altro che rassicurazioni da dare al tuo uomo, quando litighi con quel fuoco dentro col tuo ex solo un cieco non vedrebbe che c è ancora del sentimento, d irrisolto cara Ida non c è solo lui ma incomincia con fare un po’ di sana autocritica”.