Uomini e Donne, il cavaliere Ivan a sorpresa per Tina Cipollari. Una bomba vista anche la reazione della dama mentre al centro dello studio restano polemiche durissime su due personaggi in particolare: Alessandro e Roberta Di Padua. Roberta che ha deciso di provare a conoscere il cavaliere Andrea, suscitando una reazione feroce di una parte del pubblico che la accusa di tenere i piedi i più staffe, e chi la difende. Scrive un’utente: “Scusate ma perché attaccate roberta? E’ per colpa di donne come voi che ci stanno ancora diversità tra uomo e donna”.



“Se lo fa un uomo è figo, se lo fa una donna è una poco di buono.. Ma tutto apposto? È per caso fidanzata nicole con questo? Quando una donna ha le palle di esporsi viene sempre criticata o etichettata.Almeno lei ha coraggio da vendere, non come quello finte santarelline che poi sono le peggiori!”. Dure critiche hanno toccato anche Alessandro.

Uomini e Donne, Tina Cipollari balla con il cavaliere Ivan



Proprio mentre era prossimo al punto della discussione Maria lo ha interrotto: “Ah è arrivata una foto su di te. Una segnalazione in cui una donna dice che sei sposato”. Questo messaggio l’ha ricevuto anche Gianni Sperti nei giorni scorsi. Viene così mostrato il tutto sullo schermo dello studio. Un colpo di scena che è stato niente quando la testimone si è collegata con lo studio e ha raccontato la sua verità.



“Sì sono io. Niente, sono una commerciante di San Giorgio, a un certo punto entrava in un negozio e poi in un altro. L’ho seguito e sono entrata anche io in un negozio. Ho sentito che lui diceva ‘questa è mia moglie’”. Un caso poi rientrato. A differenze di quello di Ivan. 52enne, inun primo momento l’uomo ha mostrato il suo interesse per la dama 52enne Desdemona.



Ma dopo una prima esterna ha virato verso Tina Cipollari e si è dichiarato a lei. Tina, sorprendendo tutti, ha concesso al cavaliere un ballo e chissà che non siano rosse. La vita sentimentale della Cipollari è stata contrassegnata da grandi dolori. Dopo l’addio a Kikò ha intrapreso una nuova relazione con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, finita però nel peggiore dei modi.