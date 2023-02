“Ho perso i miei due gemelli”. Il dramma del volto di Canale 5: “Il nostro dolore è enorme”

Terribile notizia per un volto di Canale 5 e in particolare della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Soltanto meno di un mese fa aveva annunciato con grande entusiasmo la sua nuova gravidanza, ma purtroppo è successo qualcosa di molto serio e di inaspettato. Ci stiamo riferendo ad Ester Glam, che ha perso i due gemelli che aspettava. Ha voluto comunicare, insieme al suo partner, l’epilogo peggiore ai suoi fan, che immediatamente si sono stretti attorno alla coppia in questo momento difficilissimo.

Dunque, Ester Glam ha perso i due gemelli che aveva nel suo grembo e ora dovrà avere la forza di andare avanti, anche se ovviamente la sofferenza c’è eccome come hanno confermato i due. Lei ha successivamente pubblicato anche altre Instagram stories e sta informando i suoi follower su tutti i passaggi alla quale è costretta a sottoporsi. Ma la sua speranza è che tra poche ore il peggio sarà completamente alle spalle e poi potrà tornare a riprendere la sua vita di tutti i giorni. Vediamo cosa è successo.

Ester Glam ha perso i due gemelli: “Grande dolore”

Con un messaggio pubblicato sui social, Ester Glam ha rivelato così il fatto che abbia perso i due gemelli, che stava attendendo con tutto l’amore possibile insieme alla sua dolce metà: “Purtroppo oggi (15 febbraio n.d.r.) a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuori dei nostri gemellini non ci sono più. Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento. Speriamo solo di riuscire a riprenderci il più in fretta possibile per poterci prendere cura dei nostri bambini appieno, come facevamo prima. Vi abbracciamo, Ester e Luca”.

Come ricordato dal sito Isa e Chia, Ester aveva annunciato di essere incinta solamente a fine gennaio. Lei è legata al cuoco Luca Baldacci, col quale ha già avuto la gioia di avere i due figli Gabriele e Brando, che sono venuti alla luce nel 2019 e nel 2021. A UeD lei aveva preso parte come corteggiatrice nel 2017-2018. Ora la notizia più brutta, visto che la Glam e il suo partner stavano attendendo con grande gioia l’arrivo di questi altri figli. Ma dovranno necessariamente rialzarsi presto per il bene degli altri piccoli.

In una delle Instagram stories ha riferito: “Sono in stanza ragazze, sto per andare giù a fare il raschiamento. Sono tranquilla, volevo tranquillizzare anche voi. Sapete come la penso, il dolore c’è ma troviamo sempre il lato positivo. La natura ha fatto il suo corso e non possiamo cambiarla, poteva succedere tra molto più tempo e sarebbe stato davvero tutto più difficile. Quindi, io dico sempre che è andata bene così. Vi voglio bene”.