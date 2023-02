Una bellissima notizia ha coinvolto un grande vip di livello internazionale. Di lui vi avevamo parlato solamente pochi giorni fa, dato che si era unito in matrimonio con la sua dolce metà alla fine di gennaio. Ma ora c’è di più, infatti è stata annunciata anche la gravidanza di lei. E sul web sono tutti esplosi di gioia davanti a quella notizia sensazionale, che li renderà entrambi felicissimi. Stiamo parlando di Marc Anthony, che diventerà papà ancora una volta. Per lui si tratterà addirittura del settimo figlio.

Un annuncio bellissimo quello di Marc Anthony, che non vede l’ora di essere chiamato di nuovo papà. Lui e sua moglie hanno scelto tra l’altro una giornata speciale per comunicare ai follower questa enorme novità, ovvero la festa di San Valentino. Solo pochissimo tempo fa le nozze al Perez Art Museum. La sposa ha commentato così l’evento che non potrà mai dimenticare: “Abbiamo potuto contare su una grande squadra, che ha lavorato con noi ad ogni dettaglio. Marc e io siamo stati coinvolti in ogni singolo aspetto. Ho amato immensamente i miei abiti”.

Marc Anthony papà per la settima volta: la neo moglie è incinta

March Anthony, che tra qualche mese sarà papà per la settima volta nella sua vita, e la coniuge hanno voluto scrivere un messaggio congiunto per fare questo annuncio della dolce attesa di lei in pompa magna: “Il miglior regalo di San Valentino di sempre. Grazie Dio per questa benedizione così grande nella nostra vita“. Per la donna sarà invece il primo figlio in assoluto. I due stanno insieme da circa un anno, infatti i primi avvistamenti di coppia sono avvenuti esattamente nei primi mesi del 2022.

Il cantante americano ha 54 anni ed è noto anche per essere stato unito in matrimonio con Jennifer Lopez. La prima volta che è diventato papà è datato 1994, quando venne alla luce Ariana dalla relazione con Debbie Rosado. Poi nel 1995 è nato Chase e nel 2001 e 2003 sono nati rispettivamente Christian e Ryan, figli anche dell’ex moglie Dayana Torres. Con JLO ha avuto i figli gemelli Emme e Max. La nuova moglie di Marc Anthony si chiama invece Nadia Ferreira ed è molto più giovane di lui, avendo appena 23 anni.

Nadia Ferreira è una modella originaria del Paraguay, diventata miss Paraguay nel 2021 e Miss Universo nello stesso anno. Nel 2018 ha sfilato per la prima volta alla settimana della moda di New York con Custo Barcelona. Inoltre, in televisione è stata protagonista nel programma Parodiando a Telefuturo.