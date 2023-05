La notizia sta correndo in lungo e in largo: il principe William, erede al trono d’Inghilterra, avrebbe una figlia segreta. Da Buckingham Palace, come è da protocollo, nessun commento ma c’è chi si dice sicuro che qualcosa di vero, in questo nuovo potenziale scandalo, ci sia. Per William è stato un anno molto duro, segnato dalla morte della nonna Elisabetta II e dal rapporto sempre più teso con il fratello Harry. Harry che nel suo libro ‘Spare’, best seller in tutto il mondo, non è stato morbido con lui raccontando anche di toni molto molto alti al limite della rissa.

“Per tutta la vita ho fatto da secondo violino, per mettere in risalto l’aura del prescelto. A un certo punto ho detto basta”, raccontava Harry lasciando però trapelare un dispiacere profondo. “Vorrei riavere indietro mio padre e mio fratello. Mi hanno tradito, non doveva finire così, io vorrei una famiglia non un’istituzione. Loro continuano a dipingere me e Meghan come i cattivi e non hanno nessuna intenzione di riconciliarsi con noi”.





Il principe William ha un figlia segreta? Avrebbe 8 anni

Dispiacere che ora potrebbe provare la Corona davanti ad un nuovo scandalo. Secondo alcuni rumor infatti qualcosa di molto grave potrebbe succedere ora che l’ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, è in procinto di divorziare. Perché? Perché secondo molti sarebbe non solo l’amante storica di William ma, di più, la madre della figlia che il principe non avrebbe mai riconosciuto.

Riporta Il Giornale come: “La liaison tra il principe William e, è una di quelle storie tutte da dimostrare, ma che fanno un gran rumore sulla stampa internazionale. In queste ore il presunto scandalo si è persino arricchito di un nuovo capitolo che starebbe facendo tremare la Corona: Rose sarebbe sul punto di divorziare perché il marito avrebbe scoperto di non essere il vero padre della loro terza figlia. La bambina nata nel 2015, dicono i tabloid, sarebbe figlia del principe William”.

Sembra che in passato Rose e Kate fossero molto amiche, poi sarebbe tutto naufragato. La donna ha un passato da modella per l’agenzia Stormy Models. Poi la svolta quando ha sposato David, 23 anni più grande (lei ne ha 39, lui 62) nel 2009. Insieme hanno tre figli, i gemelli Oliver e Alexander (13 anni) e Iris, bambina di sei anni. Abitano nel Norfolk, poco lontani dalla casa di campagna di William e Kate.