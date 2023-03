“Gli ha chiesto di leccargli le ascelle”. Choc a UeD, il fattaccio trash esce fuori ed è gelo: cosa è successo

Uomini e Donne, la particolare richiesta di Silvio a Gemma Galgani. Piccanti retroscena sono stati svelati recentemente sulla popolare dama da anni protagonista del dating show di Maria De Filippi. Le delusioni d’amore sono state davvero tante per Gemma che spesso e volentieri viene derisa sotto questo aspetto da Tina Cipollari. Secondo l’opinionista la dama se le va a cercare e in qualche modo si merita la fine delle sue frequentazioni.

Recentemente, però, sembra che la relazione con Silvio stia procedendo bene, anzi pure troppo bene. I due sono stati, infatti, protagonisti di alcune scene da bollino rosso. Durante una di queste il cavaliere ha chiesto a Gemma di potersi avvicinare per sentire il suo profumo, poi ha improvvisamente iniziare a baciare la dama sul collo. Poi c’è stato anche un massaggio hot che è stato fatto al centro dello studio di UeD, nel quale lui le ha toccato delicatamente il suo piede. Ora esce fuori anche altro.

Leggia anche: “Baci e massaggio poi…”. UeD: Gemma Galgani, la prima esterna con lui è roba forte (Video)





La scena hot tra Silvio e Gemma

La frequentazione tra Silvio e Gemma prosegue e, al netto di alcune situazioni in cui la dama è rimasta piuttosto sorpresa dal comportamento dell’uomo, il fidanzamento sembra dietro l’angolo. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che Gemma ha ricevuto una richiesta piuttosto particolare e inattesa dal cavaliere.

Proprio ieri, lunedì 6 marzo, sono riprese le registrazioni di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Pugnaloni Gemma Galgani ha visto Silvio in diverse occasioni, ma si è un po’ lamentata per alcuni comportamenti del cavaliere. Sembra infatti che Silvio si sia rivolto a Gemma usando dei termini troppo spinti che non sono per nulla piaciuti alla dama. Ma c’è di più.

Silvio ha infatti fatto a Gemma una richiesta particolarissima e la dama non l’ha presa affatto bene. “Si è discusso perché lui le ha chiesto di leccargli le ascelle” ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni. Anche nella giornata di oggi c’è stata un’altra registrazione di Uomini e Donne e chissà che Gemma non decida di porre fine alla sua frequentazione con Silvio. Forse il cavaliere si è spinto troppo oltre e la dama, ancora una volta, dovrà riporre nel cassetto i suoi sogni d’amore… Staremo a vedere.

“Ora basta, hai rotto!”. UeD, Maria De Filippi perde la pazienza e massacra la Galgani: gelo in studio