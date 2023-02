“Ora basta, hai rotto!”. UeD, Maria De Filippi perde la pazienza e massacra la Galgani: gelo in studio

Gemma Galgani aveva intrapreso la conoscenza del cavaliere Claudio a Uomini e Donne. La dama torinese da anni è alla ricerca del grande amore all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Questa volta ci aveva sperato dopo essere uscita con questo cavaliere (che ha anche espresso un interesse per Tina Cipollari). Addirittura le ha dedicato la sera del suo compleanno, ma neanche questo gesto è bastato per proseguire la conoscenza.

Claudio è uno degli ultimi cavalieri ad essere entrato nello studio di Uomini e Donne: ha origini venete, ma vive a Pesaro, dove ha diverse proprietà come ha raccontato durante la sua presentazione. Presentazione che ha attirato l’attenzione di molte dama e anche dell’opinionista Tina Cipollari. Di Claudio, poi, sappiamo che ha lavorato nel settore bancario, poi ha iniziato ad occuparsi dell’azienda agricola del nonno e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, soprattutto nel settore immobiliare.

UeD, Maria De Filippi a muso duro con Gemma Galgani

Tuttavia per Gemma Galgani è stata un’altra delusione. La dama è anche scoppiata a piangere come ha fatto vedere la conduttrice mandando in onda una clip in cui è apparsa molto demoralizzata per l’atteggiamento avuto dal cavaliere. “Sono molto demoralizzata, delusa, non ho reagito come avrei voluto”, spiega Gemma alla redazione in un video che la mostra in lacrime. “Mi sono sentita mortificata, è stato tutto svilito, sminuito. Io gli ho regalato la serata del mio compleanno, ti ho dato importanza”, dice a proposito della serata che ha passato con il cavaliere Claudio.

“Ma chi ti ha detto di passare il compleanno con uno sconosciuto?”, ha ribattuto in studio l’opinionista Tina Cipollari. Il cavaliere Claudio è apparso totalmente disinteressato a Gemma Galgani tanto che addirittura ha azzardato delle avances proprio a Tina. Insomma ha fatto di tutto per non uscire un’altra volta con la Galgani. Quindi è intervenuta Maria De Filippi che, rivolgendosi alla dama, ha detto: “Lo hai capito che non vuole uscire con te?”.

Tina Cipollari ha fatto eco alla conduttrice: “L’hai capito che devi smammare da quella sedia o no?”, incalza l’opinionista. “Non sono un cane, non siamo da nessuna parte”, risponde Gemma Galgani. “Se un uomo è davvero interessato niente lo ferma. Ci siamo fidanzati? No e allora? Lo capisci che tu non gli piaci?”, sbotta Tina. Claudio quindi ripete di voler proseguire la conoscenza con altri due dame, Michela e Gabriella. Alla fine Gemma Galgani la prende con filosofia: “Guarda Maria una cosa è certa, essere empatici vuol dire essere felici. Io vado comunque avanti la mia empatia”.