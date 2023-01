“Torna lui”. Uomini e Donne, svolta clamorosa cinque anni dopo l’addio al programma

Uomini e Donne, mentre piovono dubbi e sospetti su Ida Platano e Alessandro Vicinanza, un cavaliere storico potrebbe presto tornare dopo quasi 5 anni: si tratta di Giorgio Manetti. Lo ha confessato a Nuovo Tv: “Tornare a Uomini e Donne? D’istinto sì e lo farei per dire a tutti: “Cominciamo a parlare di cose serie”. Il problema è che mi chiedo chi delle persone in studio possa farlo perché da quello che mostrano in tv credo che nessuno di loro ne sia in grado”.



Giorgio esclude qualsiasi rapporto con Gemma: “Dovrebbe mostrarsi come la donna di classe che dice di essere, dimostrandolo non solo a parole ma con i fatti! Ballare con la gonna al vento o lavare un’auto passandosi la spugna sul corpo sono atteggiamenti che sinceramente non si addicono a una donna della sua età. È scandaloso, non ci si può comportare in quel modo. Credo sarebbe meglio mantenere una certa dignità”.

Leggi anche: “Ha mentito, lo hanno scoperto”. UeD, guai per il volto top: Maria pronta a cacciarlo per sempre





Uomini e Donne, Giorgio Manetti potrebbe tornare?



Nei suoi pensieri c’è anche l’Isola dei Famosi.“Sì andrei a L’Isola dei Famosi, ma forse non mi vogliono. Per adesso nemmeno la possibilità di fare i casting mi è stata data. Avrei preferito un no rispetto a questo silenzio. Mi piace il programma e credo che sarebbe anche una bella sfida da affrontare. – ha continuato l’ex cavaliere – Credo che farei il naufrago solitario come ha fatto anni fa Raz Degan”.



“Lui è stato bravissimo e mi è piaciuto molto. Credo che abbia fatto un percorso perfetto”. E Gemma? Per la dama è un momento complicato. Nelle ore scorse si è esibita in una sfilata ma non è andata come avrebbe voluto. E suoi social fioccano critiche: “Non so da dove cominciare… Un ingresso spaventoso, ho temuto inciampasse”.



“Gemma, all’età che ha, e con qualche aiutino (aiutini a cui sono ricorse anche altre, è giusto dirlo) ha un fisico discreto. Le manca solo la consapevolezza di non poter competere con donne più giovani, contendendosi uomini cinquantenni”. Insomma, il pubblico ha già dato il suo parere.