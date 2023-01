Adesso si mette davvero male per un protagonista di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe fatto una brutta scoperta, infatti un volto della sua trasmissione avrebbe violato le regole e ora sarebbe sempre più vicino ad essere cacciato via. Voci negative sul suo conto erano uscite anche nelle scorse settimane, ma ora che stanno uscendo fuori anche i dettagli legati alle polemiche ai suoi danni, la situazione si sta complicando ulteriormente e sarà davvero molto difficile rivederlo nel parterre di Canale 5.

Uomini e Donne con Maria De Filippi in prima linea avrebbe ormai quasi preso una decisione definitiva su di lui. Presumibilmente non lo vedremo più all’opera almeno nelle prossime settimane, poi bisognerà capire se riuscirà a raggiungere un compromesso con la redazione. Quest’ultima potrebbe anche eventualmente richiedere delle scuse, dato che il protagonista in questione avrebbe commesso qualcosa di molto grave per le dinamiche del programma. Vediamo dunque di cosa stiamo parlando.

Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe cacciare un protagonista

A svelare tutto su Uomini e Donne e la possibile decisione di Maria De Filippi di mandare via uno dei volti principali del dating show è stato Novella 2000. Ecco quanto scritto dalla rivista di gossip e televisione: “Lo si accusa di nascondere frequentazioni all’esterno del programma, proibite dal regolamento. Anche la conduttrice nelle ultime puntate è apparsa seccata verso certi capricci del cavaliere”. E quindi la scelta finale potrebbe essere quella dell’allontanamento definitivo dalla trasmissione Mediaset.

Ad essere vicino a lasciare Uomini e Donne sarebbe Armando Incarnato, che secondo Novella 2000 avrebbe fatto delle uscite con alcune donne senza preannunciare questo intento alla redazione di Maria De Filippi. Non essendo consentito dal dating show, l’inevitabile conseguenza potrebbe essere la sua esclusione. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte di UeD né tantomeno dello stesso cavaliere, ma certamente nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa in più, forse già dalle nuove registrazioni.

Nelle scorse ore è stato Gianni Sperti ad infuriarsi in puntata con Biagio Di Maro. Lui è esploso e ha dato del pagliaccio a Biagio: “È da un quarto d’ora che non vedevi l’ora di dire che sei stato in intimità con la signora”. Biagio: “Ma lo dici tu, lo pensi tu”. L’opinionista ha proseguito: “Tu intorti tutte le donne per arrivare al tuo scopo”.