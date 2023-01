“Sei un pagliaccio”. Caos a UeD, Gianni non si trattiene ed è furia contro il volto del programma

UeD, Gianni Sperti dà del “pagliaccio” a un cavaliere. Anche oggi, martedì 24 gennaio, non sono mancate le emozioni e i confronti a muso duro nel popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Nel primo faccia a faccia Lavinia Mauro ha criticato l’atteggiamento di Alessio Corvino che è stato beccato con un’altra donna e nonostante ciò non si sente in difetto. Lavinia è apparsa piuttosto contrariata e la discussione è andata avanti per le lunghe.

Poi è stata la volta di Riccardo Guarnieri che ha fatto una scenata di gelosia a Gloria. La dama ha voluto ballare con un corteggiatore e il cavaliere non gliel’ha perdonata: “Quel ballo non mi è piaciuto”. Guarnieri ha spiegato che lui non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Gloria si è difesa ribattendo: “non eri così caloroso nel parlare”. Insomma tra alti e bassi il rapporto tra i due va avanti, anche perché la stessa Gloria non ha voluto più saperne del corteggiatore con cui ha ballato.

Gianni Sperti affonda il cavaliere del Trono Over

Successivamente i protagonisti sono diventati Biagio e Carla. I due hanno spiegato quello che è successo e a quanto pare dopo i primi abbracci si sono dati anche alcuni baci, due per la precisione. Carla ha confessato che il cavaliere è stato un po’ troppo passionale per i suoi gusti, Biagio non ha nascosto la sua attrazione per la dama.

Biagio e Carla hanno passeggiato per il centro di Roma. Poi, sulla scalinata di Piazza di Spagna, il cavaliere ha fatto ascoltare “Reality” la canzone de “Il tempo delle mele”. A questo punto Gianni Spierti ha detto al cavaliere: “Tu sei un grandissimo corteggiatore”. Poi si è parlato anche di quello capitato con Silvia. A quel punto la situazione degenera.

"Il ballo di prima non mi è piaciuto tanto!" #UominieDonne pic.twitter.com/B96Z4fjI7X — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 24, 2023

Tra Biagio e Silvia c’è qualcosa di irrisolto, i due si accusano di fare delle recite. La dama ricorda che il cavaliere ha usato le stesse parole con lei e con altre donne. Così Gianni Sperti esplode e dà del pagliaccio a Biagio: “È da un quarto d’ora che non vedevi l’ora di dire che sei stato in intimità con la signora”. Biagio: “Ma lo dici tu, lo pensi tu”. L’opinionista ha proseguito: “Tu intorti tutte le donne per arrivare al tuo scopo, poi arrivato al tuo scopo le molli…”.

