Uscita un po’ dalle dinamiche di Uomini e Donne a causa della storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua torna ora prepotente protagonista: sempre che per lei si vicino un nuovo amore. Una notizia che arriva proprio nei giorni in cui l’ex dama Isabella Ricci ha demolito la storia di Ida. L’ex dama del parterre over, felicemente sposata con Fabio, in una nuova intervista non si è fatta problemi a lanciare una stoccata al vetriolo nei confronti di Ida Platano: “Non credo a questa storia”, ha sentenziato Isabella Ricci.



Parole che esprimono tanti dubbi sulla love story tra la dama bresciana e Alessandro. Non solo Isabella Ricci, perché anche Riccardo Guarnieri ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Ida e Alessandro. Il cavaliere tarantino è stato per anni protagonista di una tormentata storia d’amore con la dama bresciana.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua punta il giovane corteggiatore



Guarnieri ha puntato il dito contro Alessandro, sostenendo che secondo lui, sarebbe una persona immatura. Guarnieri che, a sua volta, è oggetto delle critiche dei fan per la sua storia con Gloria Nicoletti. Scrive un’utente: ““Sentire dire da una donna di oltre 40 anni: è geloso di me, mi guarda il telefono, allora ci tiene. No cioè avrei voluto sotterrarmi io per lei!”.



E ancora: “È proprio vero che l’ età non fa esperienza…che poi neanche ci vuole troppo per distinguere un amore VERO da un amore tossico!”. Scrive un’altra: “Riccardo è un narcisista manipolatore tutto qui. Povera Gloria che non se ne rende conto, vuole giustificarlo dicendo che fuori è diverso ma non si rende conto che lei è ormai una dipendente affettiva”.



Riccardo con cui Roberta ha avuto una storia superata con molte difficoltà. Storia che si è messa dietro le spalle. Le anticipazioni infatti svelano che la dama abbia messo gli occhi su un giovane corteggiatore sceso in studio per conoscere meglio la nuova tronista, Nicole.Roberta, ammaliata da questo giovane ragazzo di 31 anni, gli chiederà di presentarsi con l’obbiettivo di iniziare una frequentazione. Ma non è finita qui. Secondo Lorenzo Pugnaloni il ragazzo in questione somiglia a Davide Donadei, con il quale pare ci sia stata una piccola storia.