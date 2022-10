Isabella Ricci è da poco tornata nello studio di UeD insieme al marito Fabio. La coppia, nata proprio sotto le telecamere del programma di Maria De Filippi, ha raccontato che le cose procedono a gonfie vele dopo il matrimonio celebrato a maggio ma ovviamente non sono mancate frecciatine alle ex colleghe di parterre.

Frecciatine rivolte soprattutto a Gemma Galgani e Ida Platano, che continuano a essere alla ricerca del grande amore a UeD. Ma a proposito delle dame, Isabella Ricci ha sganciato una bomba atomica su due delle protagoniste più in vista di questo periodo: Ida, appunto, e Roberta Di Padua.

Isabella Ricci, colpo di scena tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Dopo l’ospitata nello studio che le ha fatto incontrare l’uomo della sua vita, Isabella Ricci ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio. Sulle pagine del magazine l’ex volto di UeD ha lanciato un clamoroso retroscena su quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime puntate.

Un breve recap: Ida Platano, dopo l’addio con Riccardo Guarnieri è stata protagonista di un nuovo riavvicinamento con il suo ex Alessandro. Roberta Di Padua, invece, dopo aver chiuso la frequentazione con Alessandro si è riavvicinata a Riccardo e in una delle ultime esterne, i due si sono scambiati anche un bacio. Ma è in arrivo un enorme colpo di scena in studio, sostiene Isabella.

“Ci sarà un colpo di scena tra Ida Platano e Roberta Di Padua”, ha fatto sapere Isabella Ricci senza però sbilanciarsi più di tanto. Ma un altro indizio l’ha dato: “Credetemi, Tina ha già scoperto tutto”, ha proseguito tirando in ballo l’opinionista. E ora la curiosità è alle stelle.