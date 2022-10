“Ci siamo baciati”. UeD, bomba da Ida Platano. E in studio esplode subito la polemica

A Uomini e Donne Ida Platano ha annunciato di essersi data un bacio col cavaliere, ma se lei sperava che tutti fossero felici, si è dovuta subita ricredere. Infatti, è immediatamente scoppiata la bufera nonostante la bella notizia raccontata davanti a tutto lo studio. Lei, nel corso della puntata andata in onda venerdì 14 ottobre, ha rivelato che dopo circa due settimane di conoscenza a distanza via telefono è arrivato il momento dell’incontro personale e il loro appuntamento è stato più che positivo.

Dunque, durante Uomini e Donne, Ida Platano si è soffermata su questo bacio con il cavaliere ma alcune parole della dama non hanno immediatamente convinto il resto dello studio. In particolare, è stato Gianni Sperti a manifestare molta perplessità su quanto dichiarato e su quanto sta assistendo in questi giorni. Sia Ida che il suo spasimante non hanno avuto contraccolpi negativi su questa frequentazione, anche se soprattutto lei dovrà fare di tutto per fare ricredere coloro che sono scettici.

Uomini e Donne, Ida Platano: bacio col cavaliere Claudio

Mentre stava parlando di questa novità a Uomini e Donne, Ida Platano nonostante il bacio con il cavaliere ha comunque fatto un’importante precisazione. Ha svelato di avere un forte interesse estetico nei confronti dell’uomo, ma da qui a parlare di sentimenti ce ne passa. Ovviamente non poteva che uscire fuori nuovamente il nome del suo ex Riccardo Guarnieri, tirato in ballo da Gianni Sperti. L’opinionista ha notato una Ida non proprio contentissima e pensa che questo stato d’animo sia dovuto a lui.

Ida Platano ha confermato di aver avuto un grande amore nei confronti di Riccardo, ma ora lo ha messo da parte ed è pronta ad immergersi in nuove conoscenze e future relazioni sentimentali. Anche il cavaliere, ovvero Claudio, ha detto di non volersi minimamente rassegnare al destino e farà di tutto per convincerla definitivamente. Serviranno altri giorni per comprendere se possa sbocciare davvero qualcosa o se si tratterà di una semplice frequentazione, che però è destinata a terminare a breve termine.

Parlando invece dell’amica di Ida Platano, Gemma Galgani, l’ex UeD Rocco Fredella ha rivelato nei giorni scorsi: “So che quest’anno troverà l’uomo della sua vita, e uscirà dal programma insieme a lui. Roberta Di Padua? Anche lei non trova pace. Non capisco perché sia tornata. Ha manifestato tante volte di andar via e non tornare più. Riccardo? Sta lì solo per la sedia”.