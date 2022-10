Uomini e Donne, nuovo duro scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua e stavolta i fan del programma chiedono interventi risolutivi a Maria De Filippi. Quella che si sta schiudendo è stata una settimana molto turbolenta per il dating. Durante la puntata andata in onda lunedì 3 ottobre si è sfiorata la rissa tra Riccardo Guarnieri e il cavaliere Claudio. Guarnieri ha infatti ammesso di non gradire i complimenti che Ida Platano rivolge agli altri mentre continua ad attaccarlo. A questo punto era intervenuto Claudio – uno dei nuovi pretendenti di Ida – provando a dare un consiglio al cavaliere tarantino: “Prova a farla rilassare”.



Il tono della discussione si era alzato con Riccardo Guarnieri che aveva perso la pazienza e si era diretto verso Claudio. Solo l’intervento di Maria De Filippi aveva scongiurato la rissa in studio. “Non mi può dire che non porto rispetto”, sbottava Riccardo Guarnieri restando ancora al centro dello studio. Maria De Filippi provava a farlo ragionare e spiegando di non condividere il suo atteggiamento.

Uomini e Donne, nuovo scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua



“Claudio non ti ha detto niente. L’hai provocato Riccardo. Gli hai detto porta le mozzarelle, sollevala tu. Lo provocavi. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato”. Ora a rischiare di venire alle mani sono state due sue ex fidanzate: Roberta di Padua e Ida Platano, l’occasione è stato un confronto con Alessandro Vicinanza.



Roberta ha spiegato di non essere convinta della genuinità di Alessandro tirando in ballo Ida. La dama bresciana ha risposto a tono: ne è uscito uno scontro verbale che ha riacceso gli animi. “Questo non te lo consento, invece di fare questa competizione sterile vieni qua o fatti i ca… tuoi che sono due ore che parli”, ha tuonato Roberta.



E la polemica è uscita fuori dai binari. Non solo in studio ma anche sul web e sui social, dove in tantissimi hanno puntato il dito contro le due dame. “Vergognati Ida, ma chi ti credi di essere che giudichi Roberta. Tu non sei una vittima sei una carnefice”. E ancora: “Che scempio, hanno scocciato”. “Ida dovresti vergognarti ad offendere Roberta, quando la vera prezzemolina del programma sei tu. Basta, dovrebbe essere cacciata dal programma”.

