A Uomini e Donne le sorprese non finisco mai, è proprio il caso di dirlo: al centro dell’attenzione Ida Platano che ha ricevuto una dichiarazione a sorpresa da un cavaliere. Un cavaliere con il quale la dama bresciana ha affrontato un lungo percorso e che spiazza tutti. Dalle ultime anticipazioni infatti era emerso come per Ida Platano fosse arrivato il momento di lasciarsi alle spalle Riccardo Guarnieri, la dama aveva infatti deciso di approfondire la conoscenza con Claudio.



A quanto riportano le anticipazioni i due usciranno insieme e, dopo la prima esterna, non potranno lamentarsi di come sono stati insieme. Tutto prima che Alessandro Vicinanza si dichiarasse a lei. Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di questo sabato 1° ottobre 2022, rivelano che Ida è uscita a cena con Alessandro, dopo che il cavaliere si era nuovamente dichiarato per lei, rivelando di essere ancora innamorato.

UeD, il cavaliere Alessandro Vicinanza si dichiara a Ida Platano



Tuttavia, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che Ida Platano ha rifiutato il cavaliere: la dama siciliana ha ribadito di non essere presa e innamorata di Alessandro. Le polemiche su Alessandro del resto non erano mancate. Scrive un’utente: “A me Alessandro non piace proprio, né fisicamente, né caratterialmente, né come parla Al di là di questo mi sembra falso corteggiare di nuovo Ida”.



E ancora: “Non è che hanno avuto una storia importante, sono uscite due, tre volte e si sono insultati per settimane, quindi sta messo male pure de capoccia”. Intanto Riccardo Guarnieri ha rilasciato un’intervista che farà discutere. Nonostante continui a punzecchiare Ida Platano, il cavaliere si dice indifferente alle sue ex, compresa Roberta Di Padua, e molto interessato invece alla giovane tronista Federica Aversano.



“Federica, per quanto poco la conosca, mi ha dato l’impressione di essere una ragazza con la testa sulle spalle e per questo, alla fine, non vedo come un problema la nostra differenza d’età […] Quando Federica mi ha detto che avremmo potuto semmai prenderci un caffè se fossi diventato suo corteggiatore, mi è sembrato volesse darmi un contentino […] Mi piace ancora molto”.

